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На блокпосту окупантів у Василівці з'явилося гігантське звалище овочів: у фермерів здали нерви

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Запорізька область, Четвер 02 червня 2022 22:28
На блокпосту окупантів у Василівці з'явилося гігантське звалище овочів: у фермерів здали нерви Колаж РБК-Україна: у Василівці на ворожому блокпосту люди викинули тонни овочів
Автор: Володимир Костирін

У Василівці прямо на блокпосту російських окупантів люди були змушені викинути тонни овочів, які везли в Запоріжжя. Загарбники блокують дорогу і не пропускають фермерів з урожаєм, а також перекривають гуманітарний коридор на цьому напрямку.

Про це 2 червня розповів мер Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram.

Також градоначальник опублікував відповідні фото.

На кадрах видно, що просто на землі біля блокпоста рашистів стоять ящики з овочами, лежать мішки з картоплею, розкидані кабачки, капуста та інші плоди.

Фермери з Василівської громади, яка нині перебуває під контролем військ РФ, хотіли відвезти урожай в Запоріжжя на продаж. Проте окупанти їх не пропускають, заборонивши переміщати продукти на вільну територію Запорізької області.

"У Василівці, прямо на рашистському блокпості, люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжі автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви", - підписав знімки мер Енергодара.

На блокпосту окупантів у Василівці з'явилося гігантське звалище овочів: у фермерів здали нерви

На ворожому блокпосту у Василівці фермерам довелося викидати тонни овочів (фото: t.me/orlovdmytroEn)

Додамо, що за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, незважаючи на проблеми з логістикою, обласна влада докладає зусиль для забезпечення місцевих жителів продуктами харчування, ліками та предметами першої необхідності.

"Підконтрольні території Запорізької області можуть забезпечити себе продуктами харчування. На непідконтрольних же територіях фермери ведуть свою діяльність, але їм заважають окупанти. В Україні для забезпечення потреб у продовольстві вистачить минулорічних запасів...

Існує проблема - немає місця для зберігання врожаю. Через фактичне блокування логістичних шляхів виникло перевиробництво сільськогосподарської продукції", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, російські військові змушують фермерів Запорізької області продавати зерно в РФ та окупований Крим.

До слова, у Херсонській області російські окупанти вимагають, щоб фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшість врожаю загарбникам.

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