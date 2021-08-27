Блохін очолить збірну України чи ні? Знаменитий "динамівець" зробив заяву

За словами Блохіна, в черговий раз він би "не увійшов в ту саму річку".

"Думаю, що ні", - сказав він.

Знаменитий "динамівець" зізнався також, що відхід Андрія Шевченка з поста головного тренера національної збірної став для нього несподіванкою.

Блохін розвіяв чутки й про те, що його кандидатуру нарівні з кандидатурою Олексія Михайличенка розглядали в якості можливих наступників Андрія Шевченка.

"Ні-ні-ні, мою кандидатуру на розгляд не подавали. Подавали Мирона Маркевича та Олексія Михайличенка. А ще Сергія Реброва, він був у цьому списку першим", - зізнався колишній наставник української збірної, при якому наша команда у 2006 році дійшла до 1/4 фіналу Чемпіонату світу.