Блогерка зізналася в любові Росії на Майдані, але отримала гідну відповідь (відео)

Після того, як блогерка з сімдесятитисячною армією дописувачів в Instagram зізналася в любові до Росії на Майдані Незалежності, їй знайшлася гідна відповідь.

Так, офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) показав у Facebook фрагмент флешмобу, який організувала українська молодь.

"Відмовчатися їй (блогерці, - Ред.) вже не дає активна частина української молоді і молодіжний патріотичний рух "Основа Майбутнього" запустивши новий флешмоб! Пишаюся нашою молоддю! Спасибі за підтримку!" - пише Штефан.

На опублікованому відео блогеру-моделі на ім'я Таїсія (нік di.rubens) пропонують вибрати між Україною і Росією, і дівчина вибирає РФ.

У флешмобі в українців запитують, кого вони обирають - країну-вбивцю або українських захисників, які віддають життя за нашу свободу.

Блогерці відповіли на зізнання в любові до Росії (відео: facebook.com/ukrop.bc)

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Також ми писали, що партія Віктора Медведчука привітала РФ з днем Росії, попросивши діалогу і компромісу.

А ось білоруси насправді не хочуть бути частиною Росії. Вероніка Цепкало, дружина екскандидата на посаду президента Білорусі Валерія Цепкало, розвіяла один з головних міфів російської пропагандистської машини.