Блогерша Коршик прокомментировала слухи о выступлении российской группы на ее свадьбе

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что на свадьбе у блогеров, которая состоялась в молдавском замке Мими, что в селе Бубльбоака, присутствовали родственники со стороны жениха из РФ.

В частности, писали о том, что развлекал гостей один из вокалистов российской группы "Мачете", которые продолжают жить и работать в стране-агрессоре.

Комментируя эти слухи, Коршик заверила: на свадьбе "Мачете" не выступал, и посоветовала прессе проверять правдивость информации перед тем, как что-то публиковать.

"Дорогие" СМИ, вы хотя бы проверяйте инфу перед публикацией. Группы «Мачете» у нас на свадьбе не было. Искала видео со сценой, чтобы показать, как ужасно работают наши средства массовой информации. А песня "Когда ты плачешь" очень значима для нашей семьи и пары", - написала Ева.

"И не сходите с ума, пожалуйста, ища зраду)))) Мы собрали 55к$ на ВСУ. Я не хотела выставлять это, потому что делаем это постоянно", - добавила она.

Напомним, на свадьбу молодожены пригласили друзей из Киева и не только.

В частности, на гулянке засветились Алла Добкина, Анна Тринчер, которую уже успели захейтить за "зраду", девушка актера Тараса Цимбалюка Светлана Готочкина и обладательница звания Мисс Украина Вселенная-2018 Карина Жосан.