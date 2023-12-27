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Блогер поделилась секретом, с которым холодец выходит всегда

Фото: Рецепт холодца от блоггера (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Холодец - это любимое блюдо многих украинцев, без которого не обходится новогодний стол.

Рецептом закуски делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарку Дарью Дорошкевич в Instagram.

Рецепт холодца, который получается у всех

Вам понадобится

  • 1 большое или 2 маленьких больших крыла (вес где-то 1,2 кг)
  • 1 говяжья качалка весом 700-800 г одним куском
  • 1 говяжий хвост весом 700-800 г

Набор овощей: 1 луковица, 1-2 моркови, сельдерей корневой, петрушка корневая, зеленая часть лука порей, стебли петрушки или укропа

Специи: 5-6 лавровых листьев, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка душистого перца, 3 больших зубчика чеснока, соль по вкусу.

Мясо в кастрюле залейте холодной водой, доведите до кипения, слейте воду, кастрюлю и мясо промойте. Плотно сложите в кастрюлю, залейте холодной водой, чтобы она прикрыла мясо, добавьте овощи и специи, посолите. Поставьте на огонь, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума. Варите 6-10 часов.

Мясо достаньте из бульона, процедите бульон. Затем нужно разобрать мясо, отделить от костей, разобрать на волокна. Чеснок мелко натрите, смешайте с мясом. Разложите мясо в формы. С бульона снимите жир, разлейте по формам. Поставьте в холодильник на 12 часов.

Блогер поделилась важным советом.

"Проверяйте холодец на соль! Потому что после застывания он станет менее соленым, чем в горячем виде. Вариантов мяса больше, я со свиными копытцами (ножками) не люблю готовить", - написала Дорошкевич.

Смотрите также три необычных закуски из красной икры к праздничному столу.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о рецепте сочной курицы в пиве на Новый год.

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