Блогер з Ізраїлю розповів про ситуацію в країні: "ми на порозі громадянської війни"

Чоловік зізнався, що за чверть століття життя в Ізраїлі пам'ятає конфлікт такого масштабу тільки 20 років тому.

Також Райс зазначив, що громадяни Ізраїлю вже звикли до подібних ситуацій, і останні серйозні протистояння перед цим відбувалися в 2014-му (операція "Непорушна скеля" в Секторі Газа), і три роки тому, коли на вулицях великих ізраїльських міст деякі араби з ножами та іншими колючо-ріжучими предметами нападали на громадян.

Що спровокувало протистояння

Нинішню кількість ракетних обстрілів з боку Сектора Газа - до 1500 на добу - блогер називає просто немислимою. Більш того, чоловік озвучив інформацію про те, що замість "Катюш" з малою дальністю дії представники ХАМАС збираються застосувати "Гради", ракети яких здатні бити на 250 км.

Райс наголосив, що нинішні протести в ізраїльських містах є наслідком цих обстрілів і конфлікту через виселення кількох сімей з Храмової гори в Східному Єрусалимі, де араби вже півстоліття проживали незаконно, і в цьому священному місці регулярно відбувалися сутички мусульман та юдеїв.

Яка ситуація в містах Ізраїлю

"Відбувається цілковита анархія, ми практично на порозі громадянської війни. Позавчора в одному з ізраїльських міст араби вийшли на вулиці та почали трощити все на своєму шляху - магазини, спалювали машини, перевертали різні об'єкти. А вчора ізраїльтяни, доведені до якоїсь межі, вийшли на акцію у відповідь", - розповів блогер.

Також він повідомив, що правоохоронці перекрили в'їзд до арабського міста Яффа на кордоні з Тель-Авівом, де живе багато арабського населення, і розгорнули демонстрантів - ізраїльських арабів з паспортами цієї країни - назад.

"Деякі випадки вандалізму пішли й у нашому місті Бат-Ям. Були розбиті вітрини арабських магазинів. Але це можна зрозуміти, тому що такого масивного удару як ззовні з боку Сектора Газа, так і з боку ізраїльських арабів, у яких є ізраїльський паспорт, не було", - сказав він.

Коли може припинитися конфлікт

При цьому блогер поділився прогнозом про закінчення конфлікту вже через кілька днів, як це, за його словами, відбувалося і раніше.

"Я думаю, припиниться це, як власне було і завжди - через 2,3, 4 дні ХАМАС, як зазвичай, попросить припинення вогню. Як завжди, вони це продемонструють на весь світ, Європу і так далі - що ось, ми піднімаємо руки, ми не хочемо більше стріляти. Природно Ізраїль на це відреагує і вогонь припиниться. Тобто нашу армію ніколи до кінця, напевно з Другої Ліванської війни, не спускали, що називається, з повідка остаточно", - висловився Райс.

Майбутнє примирення після протестів і погромів

Блогер вважає, що після деескалації конфлікту з ХАМАС через деякий час все ж вляжуться пристрасті й серед цивільного населення Ізраїлю та місцевих арабів.

"Як нам жити далі з ізраїльськими арабами я поняття не маю, тому що... Це знову ж таки - 2 мільйони людей населення. Це люди з ізраїльськими паспортами, які ходять в ті ж магазини, стоять в тих же пробках, ходять в ті ж торгові центри, і купують все те ж саме, що і ми, поруч. Я думаю, що, як і завжди, воно тихо і плавно зійде нанівець, і ми ще якийсь час проіснуємо в мирі", - сказав Райс.

Блогер також наголошує, що узагальнювати не можна, і серед ізраїльських арабів є "нескінченно велика кількість людей", які не підтримують агресію з боку Сектора Газа і Східного Єрусалиму.