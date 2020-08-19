Яблучний Спас в Україні в 2020 році: найкращі привітання та листівки

Привітання з Яблучним Спасом (Фото: 0512.com.ua)

У свято Яблучного Спаса можна привітати рідних і близьких красивою листівкою або віршами

У середу, 19 серпня, українці святкуватимуть Яблучний Спас. У цьому році свято збігається з початком Успенського посту. Це другий Спас після Медового. У цей день заведено відвідувати службу в церкві, а після - відзначають в спокійному сімейному колі. У матеріалі Styler ми розповімо, як можна привітати своїх близьких з цим святом.

Поздоровлення на Яблучний Спас у віршах

На Яблучний Спас я бажаю добра,

нехай повниться їм твоє життя завжди,

а ще нехай прибуде з тобою терпіння,

від всіх в житті справ - насолода.

Світлий день принесе вам добро

і нехай всій сім'ї буде завжди добре.

Вас зі Спасом вітаю,

щиро і від душі бажаю: в

Віри, доброти любові,

і внутрішньої чистоти.

Ангел нехай віджене пристрасті,

в будинок вам принесе щастя!

Яблучний Спас - 19 серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі та дні!

Зустрічаймо дружно

Спас Яблуками й медом,

Вже приходити ВІН до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно Вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно

Спас - На порозі осінь.

Зі славетним святом хочу привітати вас -

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, й старі,

Будьте ви здорові й Вічно молоді!

Поздоровлення на Яблучний Спас в листівках

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що категорично заборонено робити у свято Яблучного Спаса.