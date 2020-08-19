Яблочный Спас в Украине в 2020 году: самые лучшие поздравления и открытки

В праздник Яблочного Спаса можно поздравить родных и близких красивой открыткой или стихами
В среду, 19 августа, украинцы будут праздновать Яблочный Спас. В этом году праздник совпадает с началом Успенского поста. Это второй Спас после Медового. В этот день принято посещать службу в церкви, а после – отмечают в спокойном семейном кругу. В материале Styler мы расскажем, как можно поздравить своих близких с этим праздником.
На Яблочный Спас я желаю добра,
пусть полнится им твоя жизнь всегда,
а еще пусть прибудет с тобою терпенье,
от всех в жизни дел – наслажденье.
Светлый сей день принесет вам добро
и пусть всей семье будет всегда хорошо.
Вас со Спасом поздравляю,
искренне и от души желаю: в
веры, доброты любви,
и внутренней чистоты.
Ангел пусть отгонит страсти,
в дом вам принесет счастье!
Яблучний Спас – 19 серпня,
Яблука й мед на столі,
Хай вам всі сповняться нині бажання,
Будуть щасливими ночі і дні!
Зустрічаймо дружно
Спас Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно
Спас - На порозі осінь.
Зі славетним святом хочу привітати вас –
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в праздник Яблочного Спаса.