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Ближе к народу: 7 богатых звезд, которые живут очень скромно

Вторник 10 сентября 2024 09:00
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Ближе к народу: 7 богатых звезд, которые живут очень скромно Киану Ривз и Тоби Магуайр (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Эти знаменитости, несмотря на свое многомиллионное состояние, не демонстрируют свое богатство, покупая роскошные автомобили и брендовую одежду, а выбирают более скромный образ жизни.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Мила Кунис и Эштон Катчер

Звездная пара выросла в простой семье, где все привыкли много работать. Достигнутый успех и внезапно приобретенное богатство не изменили их, они по-прежнему сосредоточены на действительно важных вещах, избегая излишеств.

Ближе к народу: 7 богатых звезд, которые живут очень скромно

Мила Кунис и Эштон Катчер (фото: скриншот с видео)

Киану Ривз

Скромный герой, чья жизнь вне экрана далека от блеска голливудских ролей. Киану Ривз пожертвовал большую часть своего гонорара за фильм "Матрица: Воскресение" в фонд борьбы с лейкемией.

Он предпочитает передвигаться по общественному транспорту и часто проводит время в парках, наслаждаясь простым фастфудом. Однажды Ривз даже оплатил труд гримеров и коллег из своего кармана, считая, что их работа заслуживает большего вознаграждения.

Ближе к народу: 7 богатых звезд, которые живут очень скромно

Киану Ривз (фото: Getty Images)

Кира Найтли

Кира Найтли уже много лет придерживается строгого планирования и разумного распределения бюджета. У нее нет места для спонтанных покупок, она предпочитает обходиться без помощи стилистов и не стремится покупать дорогие бренды.

Ближе к народу: 7 богатых звезд, которые живут очень скромно

Кира Найтли (фото: Кинориум)

Тоби Магуайр

Звезда фильма "Человек-паук" Тоби Магуайр вырос в обычной семье: его отец был строителем, а мать - секретарем. С детства Тебе усвоил ценность денег и понимал, какой труд стоит за каждым заработанным рублем. Благоразумие и уважительное отношение к финансам стали его жизненным принципом.

Ближе к народу: 7 богатых звезд, которые живут очень скромно

Теби Магуайр (фото: Кинориум)

Дженнифер Лоуренс

Актриса с удовольствием продолжает жить в квартире, в которую переехала много лет назад. У нее нет стилистов и секретарей, и она с умом использует дисконтные купоны в супермаркетах, а также регулярно посещает распродажи.

Ближе к народу: 7 богатых звезд, которые живут очень скромно

Дженнифер Лоуренс (фото: Кинориум)

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер предпочитает экономить и осторожно обращаться с деньгами. Накопившаяся финансовая подушка позволила ей взять пятилетний перерыв от съемок, а также активно заниматься благотворительностью.

Ближе к народу: 7 богатых звезд, которые живут очень скромно

Рене Зеллвегер (фото: Кинориум)

Недавно мы рассказывали о 5 звездах, воздерживавшихся от секса.

Также писали о знаменитостях, совершивших нелепые преступления.

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