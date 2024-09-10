Ближче до народу: 7 заможніх зірок, які живуть дуже скромно
Ці знаменитості, незважаючи на свої багатомільйонні статки, не демонструють своє багатство, купуючи розкішні автомобілі та брендовий одяг, а обирають скромніший спосіб життя.
Про кого йде мова – дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Міла Куніс та Ештон Катчер
Зіркова пара виросла в простій родині, де всі звикли багато працювати. Досягнутий успіх і раптово набуте багатство не змінили їх, вони, як і раніше, зосереджені на дійсно важливих речах, уникаючи надмірностей.
Міла Куніс та Ештон Катчер (фото: скріншот з відео)
Кіану Рівз
Скромний герой, чиє життя поза екраном далеке від блиску голлівудських ролей. Кіану Рівз пожертвував більшу частину свого гонорару за фільм "Матриця: Воскресіння" у фонд боротьби з лейкемією.
Він вважає за краще пересуватися громадським транспортом і часто проводить час у парках, насолоджуючись простим фастфудом. Одного разу Рівз навіть оплатив працю гримерів і колег зі своєї кишені, вважаючи, що їхня робота заслуговує на більшу винагороду.
Кіану Рівз (фото: Getty Images)
Кіра Найтлі
Кіра Найтлі вже багато років дотримується суворого планування і розумного розподілу бюджету. У неї немає місця для спонтанних покупок, вона вважає за краще обходитися без допомоги стилістів і не прагне купувати дорогі бренди.
Кіра Найтлі (фото: Кіноріум)
Тобі Магуайр
Зірка фільму "Людина-павук" Тобі Магуайр виріс у звичайній родині: його батько був будівельником, а мати - секретарем. З дитинства Тобі засвоїв цінність грошей і розумів, яка праця стоїть за кожним заробленим рублем. Розсудливість і шанобливе ставлення до фінансів стали його життєвим принципом.
Тобі Магуайр (фото: Кіноріум)
Дженніфер Лоуренс
Акторка із задоволенням продовжує жити у квартирі, в яку переїхала багато років тому. У неї немає стилістів і секретарів, і вона з розумом використовує дисконтні купони в супермаркетах, а також регулярно відвідує розпродажі.
Дженніфер Лоуренс (фото: Кіноріум)
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер вважає за краще економити і обережно поводитися з грошима. Накопичена фінансова подушка дозволила їй взяти п'ятирічну перерву від зйомок, а також активно займатися благодійністю.
Рене Зеллвегер (фото: Кіноріум)
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