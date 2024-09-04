Брак Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: астролог раскрыла секрет крепких отношений звездной пары

Секрет брака Лайвли и Рейнольдса

Как отмечает эксперт, между ними господствует полное психологическое взаимопонимание, они имеют схожие мировоззрения, одинаковые ценности, ставят перед собой схожие жизненные задачи.

"Они проявляют друг к другу нежность, заботу, заботу, глубокую симпатию, поддержку, внимание и уважение. У них очень теплые, душевные отношения. Интересно, что несмотря на то, что у Блейк и Райана похожие бытовые привычки, возможно, у них несколько разные вкусы и отношение к прекрасному", - также говорит Соловьева.

На сексуальном уровне, по словам астролога, у знаменитостей царит почти идеальная совместимость: страсть, полная гармония и совпадение биоритмов в этой сфере.

"Они прекрасно реализуют себя в этих отношениях на гендерном плане: она - как женщина, он - как мужчина. Кроме того, Лайвли и Рейнольдс как бы дополняют друг друга, создают впечатление гармоничных отношений и целостной пары", - отмечает Екатерина.

Между этими двумя, объясняет специалист, нет ни одной "Печатки несчастья". Конфликтность между ними на среднем уровне, но речь не идет о вопросах, которые нельзя решить.

Астролог рассказала об отношениях пары (Фото: instagram.com/blakelively)

Больше пользы на материальном уровне в этих отношениях получает Лайвли, но и Рейнольдс также имеет из них пользу, хотя он также может несколько терять из-за этих взаимоотношений.

"А еще у этих супругов есть одна астрологическая особенность. Дело в том, что Райан Рейнольдс родился точно в день полного солнечного затмения 23 октября 1976 года. Судьба людей, появившихся на свет в такие кармические периоды, всегда непростая, связана с некоторой фатальностью, запрограммированностью, обусловленностью событий или тем, которые обязательно будут регулярно проигрываться в их жизни", - делится специалист.

"Также появление на свет в такое время может существенно ограничивать свободу воли и сокращать возможности для выбора из-за повышенной кармической нагрузки", - добавляет она.

Соловьева отмечает, что эти люди могут чувствовать себя не такими, как все, они наделены особой миссией, целью и ответственностью.

Поэтому давайте вспомним, как именно этот факт сказался на биографии талантливого канадско-американского актера и кинопродюсера, обладателя многочисленных премий, наград и титулов.

Влюбленные имеют удачную астрологическую совместимость (Фото: instagram.com/blakelively)

Райан - один из самых высокооплачиваемых представителей киноиндустрии, он добился незаурядного успеха в роли предпринимателя. Звезда не только свободно ориентируется в сферах актерского мастерства, но и имеет финансовую хватку и острое деловое чутье, благодаря чему смог проявить себя в крупном бизнесе: на июль этого года его собственный капитал оценивался в размере не менее 350 миллионов долларов.

С другой стороны, Рейнольдс - один из самых известных благотворителей в актерском сообществе. Так, в 2023 году The Academy of Canadian Cinema & Television наградила его за выдающийся вклад в развитие общества, преданность филантропии и щедрые пожертвования разным благотворительным организациям.

Пара погла под венец в 2012 году (Фото: instagram.com/blakelively)

"Такой энергичной, выдающейся и многогранной личности крайне необходима поддержка близкого человека для того, чтобы продолжать свой путь в этой жизни. И такую помощь он нашел в Блейк Лайвли, ставшей его любимой женой, подругой, матерью его четырех детей, надежным тылом, единомышленницей и помощницей", - резюмирует Екатерина.

"Эта пара - яркий пример того, как работает астрологическая совместимость, даже если мужчина и женщина даже не догадываются об этом", - отмечает она.