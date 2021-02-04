Був блиск і багатство: Оксана Марченко відреагувала на закриття каналів Медведчука

У вівторок, 2 лютого, в Україні заблокували три телеканали Віктора Медведчука: ZIK, NewsOne і "112 Україна". Це сталося після введення санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Медведчука. На це відреагувала дружина Медведчука Оксана Марченко.
Телеведуча опублікувала фрагмент вірша "Соломон" російської поетеси Наталії Спіриної в Instagram. При цьому вона обмежилась тільки цією цитатою.
"Был блеск и богатство, могущество трона,
Всемирная слава, хвала и почет...
И было кольцо у царя Соломона,
На нем была надпись: "И это пройдет", - написано на картинці.
Оксана Марченко процитувала поетесу Наталю Спирину (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)
Фоловери Марченко також прокоментували її пост.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав рішення про введення санкцій боротьбою за правду. Він підкреслив, що заблоковані телеканали займалися пропагандою і фінансувалися країною-агресором.
Ми також писали про те, що в Києві під будівлею телеканалу "НАШ" влаштували акцію протесту. Учасники протесту вимагали закрити телеканал.