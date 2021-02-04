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Був блиск і багатство: Оксана Марченко відреагувала на закриття каналів Медведчука

Автор: Styler

У вівторок, 2 лютого, в Україні заблокували три телеканали Віктора Медведчука: ZIK, NewsOne і "112 Україна". Це сталося після введення санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Медведчука. На це відреагувала дружина Медведчука Оксана Марченко.

Телеведуча опублікувала фрагмент вірша "Соломон" російської поетеси Наталії Спіриної в Instagram. При цьому вона обмежилась тільки цією цитатою.

"Был блеск и богатство, могущество трона,

Всемирная слава, хвала и почет...

И было кольцо у царя Соломона,

На нем была надпись: "И это пройдет", - написано на картинці.

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Оксана Марченко процитувала поетесу Наталю Спирину (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Фоловери Марченко також прокоментували її пост.

  • Я засмутилася, що мої улюблені канали закрили, сподіваюся це все пройде;
  • Оксана, все буде добре! Ми за вас! Думку всіх вони не закриють!
  • Я дуже засмутилася, адже на цих каналах говорили багато правди;
  • Сказати що я в шоці, нічого не сказати...
  • Підтримую вас і вашу родину. Ви - найкращі;
  • Час розставить все по своїх місцях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав рішення про введення санкцій боротьбою за правду. Він підкреслив, що заблоковані телеканали займалися пропагандою і фінансувалися країною-агресором.

Ми також писали про те, що в Києві під будівлею телеканалу "НАШ" влаштували акцію протесту. Учасники протесту вимагали закрити телеканал.

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Новини України Віктор МедведчукОксана Марченко