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Блэкаут в Киевской области: сколько еще люди могут быть без света

Когда в Киевской области появится свет (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области в результате российской атаки дронами вторые сутки нет света. В частности, в некоторых районах возобновление электроснабжения может занять несколько дней. Однако заживлять потребителей начнут уже сегодня.

В каких городах исчез свет и когда его восстановят - читайте ниже.

Когда появится свет

Известно, что нет электроэнергии в Буче, Ирпене, Ворзеле, Гостомеле, Клавдиево-Тарасове и других населенных пунктах.

Глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба Украинским Новостям рассказал, что сейчас продолжаются восстановительные работы. Поэтому необходимо еще 2-3 дня для того, чтобы улучшилась ситуация.

По его словам, проблемы с электричеством у региона возникли из-за обстрелов, которые произошли 19 декабря ночью.

Однако он заверил, что уже сегодня начнут давать свет в дома.

Что сказали в ДТЭК

В ДТЭК Киевские региональные электросети рассказали, что длительное отсутствие света связано с применением экстренных отключений. Поэтому отключение применяется к большему числу потребителей.

Предсказать время экстренного восстановления просто невозможно, ведь сейчас ситуация затруднена.

"Когда мы готовим графики стабилизационных отключений или когда готовимся к запуску экстренного отключения, мы смотрим на мощность потребления. Выбираем те линии, исключив которые суммарно, мы получим необходимый для сбалансирования объем электроэнергии", - сказали в ДТЭК.

В частности, в графики попадают все линии, питающие бытовых и промышленных клиентов.

Однако исключением являются линии, питающие объекты критических инфраструктур, поэтому их не отключают.

Ранее сообщалось, что утром 20 декабря в киевском метрополитене в работе метро произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.

Также киевлян предупредили о перебоях с водоснабжением.

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Киевская областьКиевсветЭлектроэнергия