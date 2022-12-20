Блэкаут в Киевской области: сколько еще люди могут быть без света

Когда появится свет

Известно, что нет электроэнергии в Буче, Ирпене, Ворзеле, Гостомеле, Клавдиево-Тарасове и других населенных пунктах.

Глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба Украинским Новостям рассказал, что сейчас продолжаются восстановительные работы. Поэтому необходимо еще 2-3 дня для того, чтобы улучшилась ситуация.

По его словам, проблемы с электричеством у региона возникли из-за обстрелов, которые произошли 19 декабря ночью.

Однако он заверил, что уже сегодня начнут давать свет в дома.

Что сказали в ДТЭК

В ДТЭК Киевские региональные электросети рассказали, что длительное отсутствие света связано с применением экстренных отключений. Поэтому отключение применяется к большему числу потребителей.

Предсказать время экстренного восстановления просто невозможно, ведь сейчас ситуация затруднена.

"Когда мы готовим графики стабилизационных отключений или когда готовимся к запуску экстренного отключения, мы смотрим на мощность потребления. Выбираем те линии, исключив которые суммарно, мы получим необходимый для сбалансирования объем электроэнергии", - сказали в ДТЭК.

В частности, в графики попадают все линии, питающие бытовых и промышленных клиентов.

Однако исключением являются линии, питающие объекты критических инфраструктур, поэтому их не отключают.