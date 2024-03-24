Благовещение Пресвятой Богородицы: чего ни в коем случае нельзя делать в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы считается третьим по значимости церковным праздником и после перехода Православной церкви Украины на новый календарь приходится на 25 марта.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чего ни в коем случае нельзя делать в этот день, а также, что нужно знать об этом празднике каждому украинцу.

Чего нельзя делать на Благовещение

Согласно народным поверьям, в день Благовещения Пресвятой Богородицы нельзя:

работать

заниматься рукоделием (особенно шитьем и вязанием)

заниматься домашней работой

заниматься тяжелыми физическими или умственными делами

заниматься огородными или садовыми делами (работать в поле, копаться в огороде, обрезать деревья и т.п.)

отправляться в дальний путь (в путь)

начинать важные дела

заплетать косы (делать прически)

ругаться и ссориться

жениться

одевать новую одежду (наряд)

давать в долг (одалживать деньги)

выносить из дома что-то ценное

Народные приметы на Благовещение

- Ясная погода на Благовещение предвещает богатый урожай и теплое лето.

- Дождь обещает богатый урожай ржи, хорошую рыбалку и грибную осень.

- Если на Благовещение еще лежит снег, хороших всходов на полях может и не быть.

- Погода на Благовещение - такая же, какой будет на Пасху.

- Если в этот день надеть новую одежду - носиться она не будет, быстро порвется.

- Чтобы здоровье было крепким, нужно на Благовещение умываться талой водой.

- Если на Благовещение загадать желание, оно обязательно сбудется.

- Если ветер в этот день теплый - будет теплое лето, а если холодный - лето не порадует.

Что нужно знать о празднике Благовещения

Благовещение Пресвятой Богородицы напрямую связано с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа и отмечается за девять месяцев до него (именно таков привычный срок беременности женщин).

Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть - она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.

"Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между жонами", - подчеркнул он (согласно евангелисту Луке).

Современное название праздника - Благовещение - вошло в обиход только с VII века. До этого его называли "днем поздравления", "сообщение", "приветствие Марии", "зачатие Христа" и т.д.

Полное название этого праздника в православии сейчас звучит так: Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии.

В этот день в храмах проходит всенощное бдение, начинающееся с Великого вечера. Читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Священнослужители на праздник Благовещения одеваются в голубой наряд, поскольку этот оттенок является символом Богородицы.

Верующие для каждого члена семьи пекут дома просфоры - пресные небольшие хлебцы - и освящают их затем в храме во время литургии (есть их нужно обязательно натощак).

Крошки от освященных хлебцев добавляют в корм домашним животным и скоту, а также смешивают с зерном - для лучшего урожая.

Праздник Благовещения воспринимают в народе и как символ прихода весны. Исходя из этого, раньше крестьяне освещали в этот день приготовленное зерно - ставили рядом с бочкой, в которой оно хранилось, икону и произносили специальную молитву о даровании урожая.

Кроме того, на Благовещение в соборах и церквях после службы выпускают на волю птиц из клеток - как напоминание о свободе для каждого создания Божего.