Благовещение Пресвятой Богородицы: главные запреты и приметы
Понедельник 25 марта - важный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Также продолжается Великий пост, Украина отмечает День Службы безопасности, а в мире празднуют День вафель и День чтения Толкина.
О традициях Благовещения, главных приметах и запретах этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники при подготовке материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, DayToday.
История праздника Благовещения и традиции
Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве. По преданию, в этот день архангел Гавриил возвестил Деву Марию (принес радостную, "благую" весть) о том, что вскоре она родит Спасителя, который освободит мир от греха.
В этот день проводятся службы и Литургия по чину святителя Иоанна Златоустого, в церквях освящается вода, саженцы и семена - считается, что вода будет обладать целебными свойствами, а урожай из освященных семян - благословенный. Несмотря на то, что продолжается Великий пост, сегодня разрешается есть рыбу.
На Благовещение также придерживаются давней традиции выпускать из клеток голубей. Предварительно связанный с дохристианским культом солнца, сейчас этот обычай символизирует душу, которая, освобождаясь из клетки, становится чистой от грехов и летит к Божьему свету.
Приметы на Благовещение
- Если 25 марта дождь - будет хороший урожай ржи.
- Погода на Благовещение такая же, как будет на Пасху.
- Если на Благовещение ласточки не летают - весна будет холодной.
- 25 марта теплый ветер - будет теплое лето. А если ветер холодный - таким будет и лето.
- Если на Благовещение туман поднимается - будет дождь. А если туман, напротив, опускается - погода будет солнечной.
Что нельзя делать на Благовещение
25 марта - неблагоприятный день для важных дел, поэтому лучше отложить планы, особенно поездки. К тому же, на Благовещение существуют определенные ограничения. В этот день не рекомендуется делать домашние дела, запрещено обрезать деревья и заниматься рукоделием, связанным с шитьем.
В день Благовещения категорически запрещены бранные слова и ссоры, а также женитьба, ведь праздник направлен на очищение мыслей и воздержание от удовольствий.
Что празднуют 25 марта в мире
Международный день солидарности с работниками, которые находятся под стражей или пропали без вести
Событие основано Организацией Объединенных Наций с целью напомнить о рисках и жертвах работающих в ООН и почтить память всех сотрудников, похищенных, задержанных или пропавших без вести.
День Службы безопасности Украины
Важный для Украины профессиональный праздник основан 22 марта 2001 года Указом Президента Украины Леонида Кучмы - в благодарность работникам СБУ за их важную для государственного суверенитета и конституционного строя Украины работу.
Дата 25 марта была избрана в честь утверждения в 1992 году Верховной Радой Украины закона "О Службе безопасности Украины".
Международный день вафель
Хотя точная история возникновения этого праздника неизвестна, наибольшую популярность событие получило в скандинавских странах - откуда он попал в другие культуры и быстро нашел поклонников. Ведь вафли - вкусный десерт, который любят и выпекают почти повсюду.
День чтения Толкина
Празднование организовало британский круг почитателей творчества Джона Р. Р. Толкина, автора "Хоббита" и "Властелина колец", в 2003 году. В этот день книжные магазины проводят тематические мероприятия, а ценители фэнтези собираются, чтобы обсудить произведения любимого автора.
У кого день ангела 25 марта
Сегодня именины отмечают Генрих и Тихон.
Недавно мы писали, когда в этом году празднуют Пасху.
А кроме этого, рассказывали, что можно есть в Великий пост.