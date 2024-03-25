Благовещение Пресвятой Богородицы: главные запреты и приметы

Понедельник 25 марта - важный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Также продолжается Великий пост, Украина отмечает День Службы безопасности, а в мире празднуют День вафель и День чтения Толкина.

История праздника Благовещения и традиции

Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве. По преданию, в этот день архангел Гавриил возвестил Деву Марию (принес радостную, "благую" весть) о том, что вскоре она родит Спасителя, который освободит мир от греха.

В этот день проводятся службы и Литургия по чину святителя Иоанна Златоустого, в церквях освящается вода, саженцы и семена - считается, что вода будет обладать целебными свойствами, а урожай из освященных семян - благословенный. Несмотря на то, что продолжается Великий пост, сегодня разрешается есть рыбу.

На Благовещение также придерживаются давней традиции выпускать из клеток голубей. Предварительно связанный с дохристианским культом солнца, сейчас этот обычай символизирует душу, которая, освобождаясь из клетки, становится чистой от грехов и летит к Божьему свету.

Приметы на Благовещение

Если 25 марта дождь - будет хороший урожай ржи.

Погода на Благовещение такая же, как будет на Пасху.

Если на Благовещение ласточки не летают - весна будет холодной.

25 марта теплый ветер - будет теплое лето. А если ветер холодный - таким будет и лето.

Если на Благовещение туман поднимается - будет дождь. А если туман, напротив, опускается - погода будет солнечной.

Что нельзя делать на Благовещение

25 марта - неблагоприятный день для важных дел, поэтому лучше отложить планы, особенно поездки. К тому же, на Благовещение существуют определенные ограничения. В этот день не рекомендуется делать домашние дела, запрещено обрезать деревья и заниматься рукоделием, связанным с шитьем.

В день Благовещения категорически запрещены бранные слова и ссоры, а также женитьба, ведь праздник направлен на очищение мыслей и воздержание от удовольствий.

Что празднуют 25 марта в мире

Международный день солидарности с работниками, которые находятся под стражей или пропали без вести

Событие основано Организацией Объединенных Наций с целью напомнить о рисках и жертвах работающих в ООН и почтить память всех сотрудников, похищенных, задержанных или пропавших без вести.

День Службы безопасности Украины

Важный для Украины профессиональный праздник основан 22 марта 2001 года Указом Президента Украины Леонида Кучмы - в благодарность работникам СБУ за их важную для государственного суверенитета и конституционного строя Украины работу.

Дата 25 марта была избрана в честь утверждения в 1992 году Верховной Радой Украины закона "О Службе безопасности Украины".

Международный день вафель

Хотя точная история возникновения этого праздника неизвестна, наибольшую популярность событие получило в скандинавских странах - откуда он попал в другие культуры и быстро нашел поклонников. Ведь вафли - вкусный десерт, который любят и выпекают почти повсюду.

День чтения Толкина

Празднование организовало британский круг почитателей творчества Джона Р. Р. Толкина, автора "Хоббита" и "Властелина колец", в 2003 году. В этот день книжные магазины проводят тематические мероприятия, а ценители фэнтези собираются, чтобы обсудить произведения любимого автора.

У кого день ангела 25 марта

Сегодня именины отмечают Генрих и Тихон.