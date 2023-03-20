Благовещение Пресвятой Богородицы в 2023 году: дата праздника и главные традиции

Благовещение Пресвятой Богородицы относится к 12 главным церковным праздникам и считается по важности третьим, после Пасхи и Рождества.
Когда отмечают Благовещение, какие существуют традиции и запреты праздника - читайте в материале ниже.
В православном календаре дата Благовещения не является переходной и ежегодно праздник отмечают по юлианскому календарю 7 апреля. Именно в этот день Благовещение отмечают в Украине. В 2023 году этот праздник выпадает на пятницу.
Однако есть и другая дата праздника - по григорианскому и новоюлианскому календарю. Большинство церквей Западного и часть церквей Восточного обряда отмечают Благовещение 25 марта.
Праздник символизирует большое событие в жизни Девы Марии и всего человечества. Будущую мать Иисуса Христа воспитывали в храме Иерусалима. Она дала обет Богу и вела благочестивую жизнь, оставаясь девственницей даже в браке с названным мужем Иосифом.
К Деве Марии явился Архангел Гавриил и рассказал благостную новость: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой!". Так он сообщил ей о том, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит сына Божьего, Иисуса Христа.
Кстати, во многих странах отсчет Нового года долгое время начинали именно с Благовещенья.
В этот день в храмах проводят торжественные литургии, а священники облачаются в голубые одежды. Верующие обязательно посещают службы, где освящали воду.
После литургии в древние времена выпускали в небо голубей - люди верили, что птицы долетят до неба и расскажут ангелам-хранителям о всех событиях.
В Благовещение считается, что открываются небеса и Господь может услышать молитва людей и их просьбы. Именно в этот период происходят паломничества к святым местам.
За столом в этот день стараются собраться всей семьей. И хотя Благовещение приходится на Великий пост, в праздник можно сделать ослабление - в меню разрешена рыба, морепродукты, растительное масло и бокал вина.
Более жесткие правила приходится соблюдать, если дата Благовещения совпадает со Страстной неделей - приходится исключать из рациона большинство продуктов.
В Благовещение существует запреты - как в любой церковный праздник. Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, рукодельничать. Еще нельзя давать взаймы или брать в долго.
На Благовещение не проводят венчание, крестины и другие обряды.
Нельзя злословить, ругаться, провоцировать конфликты. Нужно молиться и воздерживаться от мирских радостей и удовольствий.
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