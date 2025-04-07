Благовещение 7 апреля: что категорически нельзя делать в большой праздник

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы (по старому стилю). Это один из важнейших весенних праздников, который связан с древними приметами, запретами и глубокой духовной символикой. В народе говорят: какая погода на Благовещение - такое будет и лето.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, какие обычаи стоит знать и у кого День ангела сегодня.

В чем суть праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников. В этот день, по библейскому преданию, Архангел Гавриил явился к Деве Марии и сообщил ей радостную новость: она станет матерью Иисуса Христа - Сына Божьего. Это событие считается началом истории спасения человечества.

Название "Благовещение" происходит от слов "благая весть". В этот день христиане вспоминают не только саму весть, но и веру, покорность и духовную чистоту Марии, которая приняла Божью волю со смирением и любовью.

Праздник символизирует надежду, обновление, начало новой жизни, поэтому в народе его воспринимают как границу между зимой и весной. Церковь призывает провести этот день в покое, молитве, без ссор и тяжелого труда. Благовещение - это о свете, вере и добрых изменениях, которые могут прийти в жизнь каждого.

Картина Фра Беато Анжелико "Благовещение" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 7 апреля

Считается, что в этот день "птица гнезда не вьет, а девка косы не плетет" - день настолько святой, что нельзя работать. А еще:

в этот день в частности не рекомендуется начинать посевные работы, поскольку считается, что они не принесут хорошего урожая

в домах следует избегать использования любого искусственного освещения, даже обычных ламп, поскольку это может символизировать нарушение гармонии этого дня

женщинам не советуют заплетать косы - это может привести к путанице в жизни и потере энергии.

Народные приметы и традиции 7 апреля

Народные приметы подсказывают, какой будет погода и урожай в будущем.

Если ласточки еще не прилетели, весна задержится и будет холодной, а яркое солнце утром свидетельствует о ее раннем приходе.

Теплая ночь обещает хорошую весеннюю погоду, а утренний туман - большое полноводие на реках.

Безоблачное небо весной может предвещать грозовое лето, а гроза 7 апреля - жаркие месяцы и богатый урожай орехов.

Дождь на Благовещение считается хорошей приметой для урожая зерна и грибов, тогда как снег на полях может свидетельствовать о неурожайном годе.

Сегодня в церквях служат торжественную литургию. Люди зажигают свечи, молятся о доброй судьбе и мире в семье.

Когда-то в этот день выпускали птиц на волю, чтобы "отпустить души" - символизм освобождения и добра.

У кого День ангела 7 апреля

7 апреля День ангела отмечают:

Аркадий

Георгий

Даниил

Петр

Евдокия

Людей, родившихся 7 апреля, оберегает сардоникс - разновидность ленточного агата с тонкими полосами коричневого, белого и черного цветов.

С давних времен этот камень использовали для быстрого срастания переломов, считая его целебным. Кроме этого, сардониксу приписывали способность защищать от негативного влияния и злых сил.

Какой еще сегодня праздник

7 апреля (по новому стилю) Церковь чтит память святого Георгия Исповедника, митрополита Митиленского. Он был преданным защитником иконопочитания, что имело важное значение для православной традиции. Рожденный в VII веке в Сирии, он с детства избрал монашескую жизнь и посвятил себя служению Богу.

Во время правления Льва Исаврянина подвергся преследованиям от иконоборцев, но остался верным своей вере, за что получил имя Исповедник. Впоследствии, во времена императора Константина Порфирородного, его назначили митрополитом Митиленским. Он активно строил храмы, занимался нуждающимися и проповедовал милосердие.

Святой совершил много чудес и стал примером веры и стойкости. В 815 году, в правление Льва V Армянина, он вернулся на родину, где завершил свой земной путь. Его мощи хранятся в храме святого Георгия в Митилене.

Святой является покровителем митрополитов, художников, иконописцев и тех, кто обращается к нему с молитвами.