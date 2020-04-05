Благовіщення в 2020 році: коли відзначаємо, всі традиції і заборони свята

Благовіщення Пресвятої Богородиці в Україні одне з найважливіших християнських свят. У 2020 році він буде відзначатися у вівторок, 7 квітня. Про те, які існують традиції, прикмети та заборони у цей день – читайте в матеріалі Styler.

Благовіщення Пресвятої Богородиці – день вшанування пам'яті про те, як Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в Назарет і повідомив радісну звістку, що їй належить зачати та народити немовля від Духа Святого. Ця дитина стане Сином божим і Спасителем людства.

Благовіщення входить до числа дванадесятих свят та має свою фіксовану дату, вона не зміщується щорічно і православні східного обряду святкують це свято 7 квітня. В католицькій церкві Благовіщення відзначається 25 березня.

Традиції на Благовіщення

У церкві в цей день проводять святкові богослужіння, однак у цьому році парафіянам доведеться молитися онлайн, оскільки в Україні карантин через коронавірус продовжили до 24 квітня.

Священнослужителі в цей день випускають у небо білих голубів. Ця традиція символізує слова зі священного писання про те, що Святий Дух зійшов на Господа під час його хрещення у вигляді білого голуба.

У старовину на Благовіщення будинку прикрашали першими весняними квітами, що символізувало чистоту і нове життя.

Також в цей день корисно збирати лікарські трави, через те, що за переказами – це день розквіту всього живого на землі.

Жінки в цей день більше звичайного дбали про чоловіків і в давнину існувало повір'я, що якщо 40 разів назвати його "милим", то весь наступний рік в будинку буде жити щастя.

Пост на Благовіщення менш суворий – дозволено їсти рибу, олію й навіть випити трохи червоного вина. Однак м'ясо і молочні продукти – під забороною.

Заборони на Благовіщення

Не можна займатися важкою фізичною працею, не можна займатися працею по дому, не можна шити та працювати в полі.

Не можна давати в борг і позичати. Не можна позичати сіль і перець - до невдачі.

Жінки та дівчата не повинні плести коси та наряджатися.

На Благовіщення в церквах не звершуються заупокійні служби та моління.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які свята і вихідні дні чекають на українців у квітні.