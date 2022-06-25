Надія Матвєєва виходить заміж за молодшого на 20 років чоловіка
Відома телеведуча Надія Матвєєва розповіла, що знову закохана і вже більше року перебуває у відносинах. При цьому у 53-річної зірки велика різниця у віці з обранцем.
Вона зізналася Григорію Решенику в рамках проекту "Як ти?", що коханий молодший за неї на 20 років.
Надія поділилася, що її коханий непублічний, а працює в сфері, близькій до медицини.
"Він взагалі непублічна людина, яка не має відношення до телебачення або будь-якої публічної професії. Але за цей рік ми не тільки насолоджувалися життям, але у нас були і випробування - війна. Ми стали настільки близькими людьми, що я можу щось про це розповісти..." - розповіла ведуча.
За її словами, познайомилися вони на вечірці, і чоловік тоді не знав, ні хто вона така, ні скільки їй років. Вони вже живуть разом і ці відносини зламали всі табу, які раніше були у Матвєєвої.
"Я взагалі не могла уявити, що буду разом з цим чоловіком, тому що різниця у віці. Я ж з цим табу жила. Я вважала, що такі відносини сенсу не мають. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли вирішили, що будемо разом жити і те, що це теоретично може вплинути на наші відносини. Так, це виклик для нас, але це прекрасно!" - поділилася Надія.
Матвєєва розповіла про нового коханого (фото: stb.ua)
Більш того - коханий вже встиг зробити їй пропозицію руки і серця, на яку ведуча відповіла згодою, хоч це і було несподівано.
"Це було несподівано... Тому що, відверто кажучи, ми не домовлялися, що ми одружимося. Просто було зрозуміло, що ми будемо разом завжди, але конкретних обговорень не було. У якийсь момент ми спілкувалися по відео і я щось сказала... А він мені у відповідь: "А я хочу на тобі одружитися. Вийдеш за мене заміж?". Мені було так приємно, що він це сказав, але виходить, що я сказала "Так". Це не вважається пропозицією, тому що немає кільця. Це не я сказала, це він. У нього немає грошей поки, щоб купити обручку", - розповіла ведуча.
Чоловік вже знайомий з мамою і 25-річним сином Матвєєвої Владиславом. Це сталося ще до війни. У нього теж є дитина, але він поки не познайомив Надію з нею, як і з ким-небудь зі своїх родичів, так як війна розкидала всіх по різних місцях. Зазначимо, що ведуча вже двічі розлучена.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розсекретила свого нового обранця. Співачка нарешті підтвердила, що зустрічається з 33-річним ресторатором Мішею Кацуріним.
Ми також повідомляли, що про розлучення Дорофєєвої і Дантеса стало відомо 18 березня.