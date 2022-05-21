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Окупанти блокують поставки ліків у медзаклади окупованих територій, - МОЗ

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Субота 21 травня 2022 14:18
Окупанти блокують поставки ліків у медзаклади окупованих територій, - МОЗ Фото: окупанти блокують поставки ліків у медзаклади окупованих територій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Медичні заклади тимчасово окупованих територій України мають проблеми з забезпеченням необхідними ліками. Поставки блокують російські військові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

"Окупанти блокують постачання ліків з підконтрольних Україні територій і використовують ситуацію як один зі способів примусу до взаємодії з ними", - пише пресслужба МОЗ.

Своїми протиправними діями, Росія вкотре порушує норми Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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