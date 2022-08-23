Дякуємо серцем: в Україні запускають масштабний флешмоб для підтримки медиків
У міністерстві охорони здоров'я України закликають громадян долучатися до флешмобу, для подяки медикам за їхню роботу та відвагу під час російської повномасштабної війни.
Про це 23 серпня йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Facebook.
Загальноукраїнський флешмоб оголошено до Дня Незалежності, 24 серпня, в рамках проекту від МОЗ та ВООЗ "Дякуємо серцем".
"31 рік поспіль наші медики невтомно бережуть здоров’я українців. А останні пів року працюють у складних умовах повномасштабної війни, щоб серця українців продовжували битися", - йдеться в публікації.
У відомстві зазначили, що українські медики залишаються на посту під час ворожих обстрілів міст, оперують, коли їхні лікарні - під атакою російських загарбників.
"Їдуть туди, де потрібна допомога, коли навколо все палає. Вони рятують життя, часто - ризикуючи власним. У День Незалежності важливо сказати медичним працівникам: "Дякую за те, що підтримуєте серцебиття країни!"" - пишуть у МОЗ.
Як долучитися до флешмобу
- кожен охочий долучитися до такого флешмобу можуть у соціальних мережах створити повідомлення з подякою медикам,
- до посту слід додати хештег #дякуємо_серцем,
- за бажання - таке повідомлення можна проілюструвати картинкою (https://bit.ly/medhearts_in_ua),
- а також можна підтримати медичну систему донатом на платформі UNITED24 https://u24.gov.ua/donate/humanitarian
Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко назвав втрати медичної системи за час війни.
Також додамо, що перед цим БК-Україна повідомляло про блокування окупантами доставки ліків, в захоплені росіянами медичні установи.