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Дякуємо серцем: в Україні запускають масштабний флешмоб для підтримки медиків

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Вівторок 23 серпня 2022 17:17
Дякуємо серцем: в Україні запускають масштабний флешмоб для підтримки медиків Колаж РБК-Україна: в Україні запускають флешмоб, щоб підтримати медиків
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві охорони здоров'я України закликають громадян долучатися до флешмобу, для подяки медикам за їхню роботу та відвагу під час російської повномасштабної війни.

Про це 23 серпня йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

Загальноукраїнський флешмоб оголошено до Дня Незалежності, 24 серпня, в рамках проекту від МОЗ та ВООЗ "Дякуємо серцем".

"31 рік поспіль наші медики невтомно бережуть здоров’я українців. А останні пів року працюють у складних умовах повномасштабної війни, щоб серця українців продовжували битися", - йдеться в публікації.

У відомстві зазначили, що українські медики залишаються на посту під час ворожих обстрілів міст, оперують, коли їхні лікарні - під атакою російських загарбників.

"Їдуть туди, де потрібна допомога, коли навколо все палає. Вони рятують життя, часто - ризикуючи власним. У День Незалежності важливо сказати медичним працівникам: "Дякую за те, що підтримуєте серцебиття країни!"" - пишуть у МОЗ.

Як долучитися до флешмобу

  • кожен охочий долучитися до такого флешмобу можуть у соціальних мережах створити повідомлення з подякою медикам,
  • до посту слід додати хештег #дякуємо_серцем,
  • за бажання - таке повідомлення можна проілюструвати картинкою (https://bit.ly/medhearts_in_ua),
  • а також можна підтримати медичну систему донатом на платформі UNITED24 https://u24.gov.ua/donate/humanitarian

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко назвав втрати медичної системи за час війни.

Також додамо, що перед цим БК-Україна повідомляло про блокування окупантами доставки ліків, в захоплені росіянами медичні установи.

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Мінстерство охорони здоров'я України медики врачи
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