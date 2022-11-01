"Бегу злая, матерюсь": Тина Кароль расплакалась в аэропорту из-за пророссийского сотрудника

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала об ужасной ситуации, которая произошла с ней в аэропорту. В частности, звезда расплакалась после разговора с пророссийским сотрудником.
Об этом артистка рассказала в своем Telegram.
По ее словам, когда она читала неутешительные новости об отключении света и воды в Украине, ее у одной из стоек в аэропорту попытался подколоть неизвестный мужчина.
Диалог с ним очень расстроил и разозлил артистку.
"Подхожу к бординг-контролю. И какой же подлец сепаратистский мне попался. Задержал на стыке рейса. Его вопрос, червь: "Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом? Потом в Россию? И улыбается, мудак", - рассказала певица.
Однако Кароль не растерялась и ответила ему: "Слава Украине". Но, к сожалению, из-за пророссийского сотрудника на самолет артиста все же опоздала.
"Бегу злая, матерюсь. Самолета нет - вылетел без нас. Вокруг новогодние огни монтируют. Я разревелась. У нас будут свои новогодние огни - лучшие. Сдохни х*йло", - написала звезда.
Ранее Тина Кароль рассказывала, будет ли дальше петь на русском языке.
Также певица показывала редкое фото с мамой и старшим братом.