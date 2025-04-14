Не бойтесь паски! Вот сколько можно съесть без вреда для талии

Паска калорийна или нет?

Прежде чем перейти к конкретным цифрам, важно понимать, что паска - это достаточно калорийный продукт. Ее состав, как правило, включает муку, сахар, яйца, масло или маргарин, молоко, дрожжи, а также разнообразные добавки, такие как изюм, цукаты, орехи и шоколад. Все эти ингредиенты делают пасху достаточно энергетически ценной.

Пищевая ценность паски (приблизительные данные на 100 г):

Калорийность: 300-400 ккал (в зависимости от рецепта и количества добавок)

Белки: 7-10 г

Жиры: 15-20 г (значительная часть из которых - насыщенные)

Углеводы: 40-50 г (преимущественно простые сахара)

Учитывая такой состав, чрезмерное употребление паски может легко привести к превышению суточной нормы калорий и, как следствие, к набору веса.

Сколько же паски можно съесть без риска для фигуры?

Диетологи сходятся во мнении, что разумная порция паски для здорового взрослого человека, не имеющего противопоказаний, составляет примерно 100-150 граммов в день в течение пасхальных праздников (1-2 дня). Это эквивалентно одному-двум небольшим кусочкам или одному среднему куску кулича.

Почему именно такая порция?

Контроль калорий

Порция в 100-150 граммов содержит около 300-600 ккал, что является приемлемым дополнением к сбалансированному рациону в течение праздничного дня.

Умеренное потребление сахара и жиров

Такое количество паски не приведет к резкому скачку уровня сахара в крови и не слишком увеличит потребление насыщенных жиров.

Психологический комфорт

Позволяя себе небольшую порцию любимой праздничной выпечки, вы избегаете ощущения ограничения и срывов в питании.

Как насладиться паской без вреда для фигуры

Выбирайте небольшие кусочки

Вместо того, чтобы отрезать большой кусок, возьмите небольшую порцию.

Ешьте медленно и осознанно

Наслаждайтесь каждым кусочком, чувствуйте вкус и аромат кулича.

Не ешьте паску на голодный желудок

Лучше употреблять ее после основного приема пищи в качестве десерта.

Комбинируйте с полезными продуктами

Дополните паску фруктами, ягодами или нежирным йогуртом.

Пейте достаточно воды

Вода помогает поддерживать чувство сытости и улучшает метаболизм.

Не делайте запасы кулича на неделю вперед

Смакуйте праздничную выпечку только в течение пасхальных дней.

Двигайтесь больше

Активный отдых поможет сбалансировать калорийность праздничного стола.