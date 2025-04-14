Не бойтесь паски! Вот сколько можно съесть без вреда для талии

Сколько пасок можно съесть на Пасху, не нанеся вреда талии? Диетологи раскрыли секреты умеренного потребления пасхальной выпечки, чтобы вы могли насладиться праздником без лишних переживаний о набранных килограммах.
Все подробности о том, сколько выпечки без вреда для талии можно потреблять, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Прежде чем перейти к конкретным цифрам, важно понимать, что паска - это достаточно калорийный продукт. Ее состав, как правило, включает муку, сахар, яйца, масло или маргарин, молоко, дрожжи, а также разнообразные добавки, такие как изюм, цукаты, орехи и шоколад. Все эти ингредиенты делают пасху достаточно энергетически ценной.
Пищевая ценность паски (приблизительные данные на 100 г):
Учитывая такой состав, чрезмерное употребление паски может легко привести к превышению суточной нормы калорий и, как следствие, к набору веса.
Диетологи сходятся во мнении, что разумная порция паски для здорового взрослого человека, не имеющего противопоказаний, составляет примерно 100-150 граммов в день в течение пасхальных праздников (1-2 дня). Это эквивалентно одному-двум небольшим кусочкам или одному среднему куску кулича.
Почему именно такая порция?
Контроль калорий
Порция в 100-150 граммов содержит около 300-600 ккал, что является приемлемым дополнением к сбалансированному рациону в течение праздничного дня.
Умеренное потребление сахара и жиров
Такое количество паски не приведет к резкому скачку уровня сахара в крови и не слишком увеличит потребление насыщенных жиров.
Психологический комфорт
Позволяя себе небольшую порцию любимой праздничной выпечки, вы избегаете ощущения ограничения и срывов в питании.
Выбирайте небольшие кусочки
Вместо того, чтобы отрезать большой кусок, возьмите небольшую порцию.
Ешьте медленно и осознанно
Наслаждайтесь каждым кусочком, чувствуйте вкус и аромат кулича.
Не ешьте паску на голодный желудок
Лучше употреблять ее после основного приема пищи в качестве десерта.
Комбинируйте с полезными продуктами
Дополните паску фруктами, ягодами или нежирным йогуртом.
Пейте достаточно воды
Вода помогает поддерживать чувство сытости и улучшает метаболизм.
Не делайте запасы кулича на неделю вперед
Смакуйте праздничную выпечку только в течение пасхальных дней.
Двигайтесь больше
Активный отдых поможет сбалансировать калорийность праздничного стола.
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В материале использованы - таблица калорийности продуктов, советы диетологов.