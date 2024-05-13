Битва за свет: Усик просит мир помочь защитить украинскую энергосистему

Украинский боксер Александр Усик вместе с ДТЭК просит мировое сообщество помочь защитить и восстановить украинскую энергосистему от российских террористических атак.

"Это атаки, направленные против людей, против их безопасности и безопасности государства. Меня это касается лично, потому что там мой дом и моя семья, которая тоже под угрозой. Я благодарен простым энергетикам, которые сейчас восстанавливают разрушенную инфраструктуру за их работу", - подчеркнул он. Александр Усик.

Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы поддержать энергетиков и помочь им обеспечить украинцев светом и теплом зимой.

"Если я могу чем помочь моим соотечественникам, чтобы они не сидели зимой без света, тепла и воды, если я могу обратить внимание мира на эту угрозу, я обязательно это сделаю. Слава богу за все и слава Украине", - отметил боксер. .

Напомним, компания ДТЭК Рината Ахметова и боксер Александр Усик запустили совместную кампанию "Битва за свет", цель которой привлечь внимание мира к критическому положению украинской энергосистемы в результате российских ракетных атак и привлечь дополнительную помощь международных партнеров для ее защиты и восстановления.

Речь, в частности, идет о поставке запасных комплектующих для всех энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, и дополнительных систем ПВО для Украины.

Кампания стартовала в преддверии боя Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Что известно о бое Усик – Фьюри

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул более сильному в бою Хрговичу и Дюбуа.

В конце апреля объединительный поединок получил транслятор в Украине. Права на показ битвы чемпионов получила платформа MEGOGO. Просмотр боя Усика против Фьюри будет платным.

Ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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