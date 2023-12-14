"Биполярная между Европой и РФ". Что пишут об Украине в зарубежных учебниках (фото)

Сегодня Украина не сходит с первых столбцов мировых СМИ. Много внимания уделено нашим новостям и событиям. В наши дни буквально меняется ход истории. А это значит, что многим авторам придется изменить и содержание школьных учебников.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тред Дениса Микитина в X (Twitter) рассказывает, как описывают Украину в австрийских школьных учебниках.

Стереотипы об Украине

В начале Денис показывает конспект с урока географии, где учителя говорили с детьми об Украине. Главные тезисы занятия следующие:

Украина несет тяжелое бремя со времен советского союза

функционирует как транзитная страна

имеет очень плодородные черноземы

не имеет системы социального обеспечения

имеет много бедных людей

принадлежит к беднейшим странам Европы

Как описывают Украину в школьных учебниках Австрии (фото: twitter.com/DenysMykytyn)

В тетради также написано, что средняя зарплата составляет менее 100 евро.

Параграф об Украине в учебнике за 2020 год называется "Украина - биполярная страна между Европой и Россией". В нем говорится о кризисе, Оранжевой революции, Чернобыле.

Привлекает внимание тезис о том, что Украина - это очень молодая страна, однако это не правда. Украина существовала до образования СССР и соответственно это означает, что с его распадом она не "родилась".

На страницах также изображена карта Украины с отметкой столицы. Ее название написано российской транслитерацией - "Kiew".

Как описывают Украину в школьных учебниках Австрии (фото: twitter.com/DenysMykytyn)

В самом тексте Украину довольно часто сравнивают с Россией. В частности, есть такие слова: "Как и в России, в Украине существует сильная проблема алкоголизма, которым страдают не только мужчины".

Упоминают также и о советском прошлом: "Политически и экономически Украина все еще в процессе перехода от плановой экономики бывшей коммунистической страны к демократически-рыночной системе".

Большая часть параграфа посвящена Крыму. В этом контексте автор отмечает, что большая часть населения Крыма - это россияне. Однако на самом деле львиную часть населения полуострова составляют крымские татары.

Об экономике пишут, вспоминая коррупцию и олигархов.

"Украина страдает коррупцией, олигархической экономикой и низкой производительностью и уровнем инноваций. Теневая экономика огромна. С почти 45 миллионами жителей Украина стала бы привлекательным местом производства для ЕС", - говорится в учебнике.

Автор этих постов отмечает, что такое освещение истории создает у школьников искаженное представление об Украине и украинцах в целом.

"Да, часть из этого действительно правда, но суть в том, что коррупция, тотальная бедность и "напряженные отношения с Россией" - это 80% того, что написано в учебнике об Украине. В историческом аспекте упоминается только совок, "молодая страна", что создает у школьников образ фейковой нации", - подытожил он.