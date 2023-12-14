"Биполярная между Европой и РФ". Что пишут об Украине в зарубежных учебниках (фото)
Сегодня Украина не сходит с первых столбцов мировых СМИ. Много внимания уделено нашим новостям и событиям. В наши дни буквально меняется ход истории. А это значит, что многим авторам придется изменить и содержание школьных учебников.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тред Дениса Микитина в X (Twitter) рассказывает, как описывают Украину в австрийских школьных учебниках.
Стереотипы об Украине
В начале Денис показывает конспект с урока географии, где учителя говорили с детьми об Украине. Главные тезисы занятия следующие:
- Украина несет тяжелое бремя со времен советского союза
- функционирует как транзитная страна
- имеет очень плодородные черноземы
- не имеет системы социального обеспечения
- имеет много бедных людей
- принадлежит к беднейшим странам Европы
Как описывают Украину в школьных учебниках Австрии (фото: twitter.com/DenysMykytyn)
В тетради также написано, что средняя зарплата составляет менее 100 евро.
Параграф об Украине в учебнике за 2020 год называется "Украина - биполярная страна между Европой и Россией". В нем говорится о кризисе, Оранжевой революции, Чернобыле.
Привлекает внимание тезис о том, что Украина - это очень молодая страна, однако это не правда. Украина существовала до образования СССР и соответственно это означает, что с его распадом она не "родилась".
На страницах также изображена карта Украины с отметкой столицы. Ее название написано российской транслитерацией - "Kiew".
Как описывают Украину в школьных учебниках Австрии (фото: twitter.com/DenysMykytyn)
В самом тексте Украину довольно часто сравнивают с Россией. В частности, есть такие слова: "Как и в России, в Украине существует сильная проблема алкоголизма, которым страдают не только мужчины".
Упоминают также и о советском прошлом: "Политически и экономически Украина все еще в процессе перехода от плановой экономики бывшей коммунистической страны к демократически-рыночной системе".
Большая часть параграфа посвящена Крыму. В этом контексте автор отмечает, что большая часть населения Крыма - это россияне. Однако на самом деле львиную часть населения полуострова составляют крымские татары.
Об экономике пишут, вспоминая коррупцию и олигархов.
"Украина страдает коррупцией, олигархической экономикой и низкой производительностью и уровнем инноваций. Теневая экономика огромна. С почти 45 миллионами жителей Украина стала бы привлекательным местом производства для ЕС", - говорится в учебнике.
Автор этих постов отмечает, что такое освещение истории создает у школьников искаженное представление об Украине и украинцах в целом.
"Да, часть из этого действительно правда, но суть в том, что коррупция, тотальная бедность и "напряженные отношения с Россией" - это 80% того, что написано в учебнике об Украине. В историческом аспекте упоминается только совок, "молодая страна", что создает у школьников образ фейковой нации", - подытожил он.
Ранее мы рассказывали о том, что в школах Испании ребята решают задачи по экономике о Януковиче.
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