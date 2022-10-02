Беляши с мясом "как на базаре": рецепт культовых пирожков на жидком тесте

Ингредиенты

Для опары:

0,5 стакана молока или воды (1 стакан – 200 мл)

1 ст. л сахара

30 граммов прессованных дрожжей (или 10 граммов сухих)

1 ст. л муки

Для теста:

опара

1 стакан воды

0,5 ч. л. соли

3 ст. л. масла

3 стакана муки

Для начинки:

500 г мяса

1 большая луковица

соль, черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Добавьте к теплому молоку (воде) сахар, дрожжи, размешайте до однородности. Добавьте 1 ст. л. мука. Накройте опару и отправьте на пол часа в теплое место.

Когда опара подрастет, перемешайте ее, добавьте теплую воду, соль, растительное масло. Размешайте до однородности.

Добавьте просеянную муку и быстро замесите тесто. Долго вымешивать не надо, просто чтобы не было муки. Отправьте тесто в теплое место на 30 минут.

Мелко перемелите мясо на мельчайшее сито. Сюда добавьте перемолотую луковицу, соль и перец. Вымешайте фарш до однородности.

Смажьте поверхность и руки растительным маслом, муку добавлять не надо. Разделите тесто на две части. Каждую часть распластайте на поверхности. Выложите фарш и залепите.

Сковороду разогрейте с большим количеством растительного масла на среднем огне. Выкладывайте беляши швом вниз. Обжарьте с обеих сторон.

Сложите беляши на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Наши культовые пирожки готовы!