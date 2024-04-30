Большинство забывает. Самые частые места, куда тоже нужен солнцезащитный крем

Места, куда нужно наносить солнцезащитный крем

Ухо

Губы(бальзам в стеке с SPF)

Нос

Лысина

Задняя часть шеи

Кисти рук

Тыл стопы

Линия роста волос

Что нужно знать о солнцезащите

Врач подчеркнула, что эти места тоже нуждаются в защите и появление на них всяких неприятных образований вполне возможно.

Не забывайте, что самого крема нужно много. Для ребенка, например, нужно 28 грамм крема.

Сам крем тоже может испортиться, поэтому не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, прячьте под полотенце или термосумку.

Помните, что на слизистую крем никогда не наносят.

Педиатр сообщила, что детям первых лет жизни она не рекомендует солнцезащитный спрей. Потому что он может содержать спирт, а также мельчайшие частицы при распылении легко вдыхаются.

Лучше выбирать солнцезащиту в виде молочка, стика, крема.