Больше не нужно покупать саженцы смородины для богатого урожая: держите лайфхак

Оказывается, не нужно тратить большие деньги на саженцы черной и красной смородины, чтобы получить крепкие и красивые кусты с этими ароматными ягодами.
Как легко размножить кусты, пишет канал Дача. Сад і город.
В октябре-ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см.
Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появятся корни.
Когда длина корешков достигнет 3-4 см, черенки следует высадить в землю. Для этого можно использовать картонные коробки или пластиковые бутылки с обрезанной верхушкой.
Важно! Не забудьте сделать дырочки в днище коробки, чтобы избежать застоя воды. На дно коробки уложите керамзит. Приготовьте смесь из земли и песка, перегноя и опилок.
Пролейте подготовленную землю для пересадки слабым раствором марганцовки и высадите черенки, аккуратно расправляя корни. Коробки с черенками поставьте в теплое, светлое место.
Для утепления коробок можно использовать пенопласт, чтобы корни молодых растений всегда были в тепле.
С середины февраля на черенках набухнут почки, а к началу мая распустятся листья. Весной саженцы можно будет высадить в открытый грунт.
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