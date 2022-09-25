Больше не нужно покупать саженцы смородины для богатого урожая: держите лайфхак

Как получить саженцы черной или красной смородины

В октябре-ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см.

Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появятся корни.

Когда нужно высаживать?

Когда длина корешков достигнет 3-4 см, черенки следует высадить в землю. Для этого можно использовать картонные коробки или пластиковые бутылки с обрезанной верхушкой.

Важно! Не забудьте сделать дырочки в днище коробки, чтобы избежать застоя воды. На дно коробки уложите керамзит. Приготовьте смесь из земли и песка, перегноя и опилок.

Пролейте подготовленную землю для пересадки слабым раствором марганцовки и высадите черенки, аккуратно расправляя корни. Коробки с черенками поставьте в теплое, светлое место.

Для утепления коробок можно использовать пенопласт, чтобы корни молодых растений всегда были в тепле.

С середины февраля на черенках набухнут почки, а к началу мая распустятся листья. Весной саженцы можно будет высадить в открытый грунт.