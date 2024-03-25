Больше ни капли: 6 украинских звезд, страдавших алкогольной зависимостью

MELOVIN

Ранее певец MELOVIN страдал от серьезной алкогольной зависимости. А отказался от пагубной привычки он тогда, когда узнал о своей болезни.

"Я заболел. Я узнал обо всем случайно. Я тогда начал страдать от избыточного веса. Я не понимал, что именно происходит, потому что алкоголь, алкоголем, - я не заедал большим количеством еды. И вообще я не страдал какими-то пищевыми нездоровыми привычками", - рассказывал артист в одном из своих интервью.

"У меня более менее был рацион нормальный. Да, я что-то себе позволял, но я просто пухнул. Я пошел в клинику сделать анализ крови. Я хотел себе удалить, глупый, комки Биша, жировые", - делился он.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

По словам исполнителя, его позвал врач и посоветовал проверить печень, отметив, что у Melovin подозрение на диабет.

Эта новость ввела его в отчаяние, и вместо того, чтобы бросить пить, он начал употреблять алкоголь еще больше. Так продолжалось до момента, пока знаменитости в трезвом состоянии не стало крайне плохо.

Как признался исполнитель, у него полностью онемели конечности и очень сильно кололо.

После этого музыкант таки занялся здоровьем, прошел полное обследование и уже 10 месяцев, как не употребляет спиртное.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Гайтана

О своей алкогольной и наркотической зависимости Гайтана призналась в 2019 году в Instagram.

"В моем прошлом были очень плохие привычки, которые убивали меня и похищали мою энергию, это алкоголь и марихуана. Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни", - писала в соцсетях артистка.

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Настя Каменских

У певицы Насти Каменских тоже были проблемы с "зеленым змеем". Это началось после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Было много алкоголя... Надо было забыться. Алкоголь что дает? Не дает тебе куда-то улететь. Его было много", - призналась Каменских в интервью Маше Ефросининой.

В настоящее время звезда уже почти отказалась от вредной привычки. Она говорит, что не хочет пропускать важные моментов жизни, а алкоголь этому мешал.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Позитив

Алексею Завгороднему также помогал алкоголь справиться со стрессом. Однако впоследствии он понял, что эта привычка оказывает негативное влияние на его жизнь, поэтому начал от него отказываться.

Экс-участник группы "Время и Стекло" даже рассказывал, что обращался к профессионалам за диагностикой. Как выяснилось, у него нет генетической зависимости от алкоголя.

"Мне просто нравится пить на бытовом уровне. Я контролирую количество алкоголя и чувствую пределы. Чаще всего пью в компании или когда чувствую стресс. В то же время могу легко отказаться от любого алкоголя в месяц и больше. Я действительно стал меньше пить, потому что с годами организм по-другому реагирует на спиртное. И на сахар, и на хлеб…", - признавался Позитив.

Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Анна Неплях

Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях также откровенно рассказала о своей серьезной зависимости. Проблемы со спиртным у нее начались в 2020 году. Избавиться от них звезде "Холостяка" удалось только летом 2023 года.

Она научилась испытывать счастье без бокала в руке. Тупер ей не нужен алкоголь.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Сергей Бабкин

А у Сергея Бабкина была страсть к алкоголю, когда он только познакомился со своей будущей женой Снежаной.

Зависимость от спиртного была настолько сильна, что артист не мог сам себя контролировать. Нуждался в сильном человеке рядом.

А первая жена не нашла того подхода, который помог мужчине измениться. И только Снежана помогла освободиться от этой зависимости.

Сергей Бабкин с женой (фото: instagram.com/babkin_official/)