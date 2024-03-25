Больше ни капли: 6 украинских звезд, страдавших алкогольной зависимостью

Из-за чрезмерного потребления алкоголя погибло множество гениальных, творческих и известных людей. Однако, к счастью, есть примеры тех, кто нашел в себе силы вовремя остановиться и продолжить жить вопреки зависимости.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, чью жизнь и карьеру едва не погубил алкоголизм.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-проект "Говорит Суханов", "Экзамен. Новая реальность", УНИАН, Instagram Гайтаны и Анны Неплях.
Ранее певец MELOVIN страдал от серьезной алкогольной зависимости. А отказался от пагубной привычки он тогда, когда узнал о своей болезни.
"Я заболел. Я узнал обо всем случайно. Я тогда начал страдать от избыточного веса. Я не понимал, что именно происходит, потому что алкоголь, алкоголем, - я не заедал большим количеством еды. И вообще я не страдал какими-то пищевыми нездоровыми привычками", - рассказывал артист в одном из своих интервью.
"У меня более менее был рацион нормальный. Да, я что-то себе позволял, но я просто пухнул. Я пошел в клинику сделать анализ крови. Я хотел себе удалить, глупый, комки Биша, жировые", - делился он.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
По словам исполнителя, его позвал врач и посоветовал проверить печень, отметив, что у Melovin подозрение на диабет.
Эта новость ввела его в отчаяние, и вместо того, чтобы бросить пить, он начал употреблять алкоголь еще больше. Так продолжалось до момента, пока знаменитости в трезвом состоянии не стало крайне плохо.
Как признался исполнитель, у него полностью онемели конечности и очень сильно кололо.
После этого музыкант таки занялся здоровьем, прошел полное обследование и уже 10 месяцев, как не употребляет спиртное.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
О своей алкогольной и наркотической зависимости Гайтана призналась в 2019 году в Instagram.
"В моем прошлом были очень плохие привычки, которые убивали меня и похищали мою энергию, это алкоголь и марихуана. Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни", - писала в соцсетях артистка.
Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
У певицы Насти Каменских тоже были проблемы с "зеленым змеем". Это началось после начала полномасштабного вторжения РФ.
"Было много алкоголя... Надо было забыться. Алкоголь что дает? Не дает тебе куда-то улететь. Его было много", - призналась Каменских в интервью Маше Ефросининой.
В настоящее время звезда уже почти отказалась от вредной привычки. Она говорит, что не хочет пропускать важные моментов жизни, а алкоголь этому мешал.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Алексею Завгороднему также помогал алкоголь справиться со стрессом. Однако впоследствии он понял, что эта привычка оказывает негативное влияние на его жизнь, поэтому начал от него отказываться.
Экс-участник группы "Время и Стекло" даже рассказывал, что обращался к профессионалам за диагностикой. Как выяснилось, у него нет генетической зависимости от алкоголя.
"Мне просто нравится пить на бытовом уровне. Я контролирую количество алкоголя и чувствую пределы. Чаще всего пью в компании или когда чувствую стресс. В то же время могу легко отказаться от любого алкоголя в месяц и больше. Я действительно стал меньше пить, потому что с годами организм по-другому реагирует на спиртное. И на сахар, и на хлеб…", - признавался Позитив.
Позитив (фото: instagram.com/positiff)
Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях также откровенно рассказала о своей серьезной зависимости. Проблемы со спиртным у нее начались в 2020 году. Избавиться от них звезде "Холостяка" удалось только летом 2023 года.
Она научилась испытывать счастье без бокала в руке. Тупер ей не нужен алкоголь.
Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
А у Сергея Бабкина была страсть к алкоголю, когда он только познакомился со своей будущей женой Снежаной.
Зависимость от спиртного была настолько сильна, что артист не мог сам себя контролировать. Нуждался в сильном человеке рядом.
А первая жена не нашла того подхода, который помог мужчине измениться. И только Снежана помогла освободиться от этой зависимости.
Сергей Бабкин с женой (фото: instagram.com/babkin_official/)
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