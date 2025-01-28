Вам больше 60 лет? Избегайте этих 7 привычек, которые разрушают ваше тело

Недостаточное количество пребиотиков в рационе

Диетолог Кара Ландау рассказала, что пребиотики - это питательные вещества, которые подпитывают полезные кишечные бактерии.

"С возрастом разнообразие кишечника естественным образом уменьшается, и это может иметь негативное влияние на многие аспекты здоровья, включая гормоны, отвечающие за насыщение и контроль веса и общее метаболическое состояние", - отметила эксперт.

Продукты, богатые пребиотиками, такие как лук, чеснок, вареный, а затем охлажденный картофель и рис, бобовые и чечевицу, а также орехи, такие как кешью и фисташки. Они способны поддерживать содержание полезных бактерий в кишечнике.

Потребляете слишком много сладостей

Сахар проникает в рацион чаще, чем вы можете себе представить. Его можно получить от добавленного сахара в готовых соусах и заправках.

Обязательно просматривайте состав продуктов перед покупкой.

Недостаточное количество Омега-3

Важно сознательно включать больше здоровых жирных кислот омега-3 и искать продукты с добавлением растительных стеролов, такие как жирная рыба, пища на основе водорослей, грецкие орехи и семена льна.

Такие продукты полезны для сердца и способны поддерживать уровень холестерина в организме в норме.

Недостаточное количество белка

Получать достаточное количество белка в своем рационе важно в любом возрасте. Все потому, что это может помочь сохранить мышечную массу, силу, здоровье костей и является одним из лучших способов помочь вам похудеть.

Люди старше 60 лет больше склонны к потере мышечной массы, и недостаточное потребление белка в течение дня может ускорить этот процесс.

Поэтому стоит включить в свой рацион больше таких продуктов, как яйца, лосось, говядина, курица или индейка.

Недостаточное питье воды

Еще одна распространенная привычка, которой следует избегать в возрасте 60 лет - это обезвоживание и недостаточное питье воды.

Доктор философии Лиза Янг рассказала, что люди в возрасте 60 лет чаще страдают от обезвоживания. Поэтому необходимо ежедневно выпивать необходимое количество воды.

Еда поздно вечером

Часто люди поздно вечером едят ультраобработанную нездоровую пищу, что влечет за собой переедание.

А это связано с увеличением веса, колебаниями сахара в крови и диабетом.

Диета с низким содержанием клетчатки

Одной из худших пищевых привычек является недостаточное количество клетчатки в ежедневном рационе, поскольку это питательное вещество является ключевым для здоровой жизни.

Обязательно включайте растворимую клетчатку, чтобы питать полезные бактерии, которые живут в кишечнике и улучшить усвоение питательных веществ, уменьшить воспаление и положительно повлиять на настроение.

Чтобы получить хорошую дозу клетчатки, попробуйте включить в свой ежедневный рацион такие продукты, как ягоды, овсянку, яблоки, фасоль или нут.