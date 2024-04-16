Более мощная графика и не только. В сети появились новые характеристики консоли PlayStation 5 Pro

Подробные характеристики PlayStation 5 Pro

Согласно источнику, следующая модель PlayStation 5 Pro, известная под кодовым названием Trinity, будет обладать более мощным графическим чипом и тем же центральным процессором (8 ядер, 16 потоков, Zen 2), но с возможностью работы на повышенной частоте 3,85 ГГц (+10 процентов).

Sony прогнозирует, что рендеринг графического чипа на PS5 Pro будет примерно на 45 процентов быстрее, чем на стандартной PlayStation 5, и увеличится в TFLOPs в три раза: до 33,5 терафлопса против 10,23 у текущей модели.

Кроме того, GPU будет использовать более быструю системную память для поддержки мощной архитектуры трассировки лучей. Если память стандартной PS5 работает со скоростью 448 ГБ/с, то в PS5 Pro она вырастет на 28 процентов, до 576 ГБ/с.

Игры смогут использовать дополнительные 1,2 ГБ системной памяти, что приведет к увеличению общего объема памяти до 13,7 ГБ по сравнению с 12,5 ГБ, выделенными для игр на базовой PS5.

Увеличение скорости и объема памяти обеспечит поддержку Sony PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), что является альтернативой технологиям DLSS от Nvidia и FSR от AMD для улучшения частоты кадров и качества изображения.

Во внутреннем документе компании отмечается, что Trinity - это высококачественная версия PlayStation 5. Sony планирует продолжать продажи стандартной PS5 после запуска новой консоли, ожидая, что у разработчиков игр будет единый пакет для поддержки обеих консолей, а существующие игры можно будет улучшать для повышения производительности.

Разработчики уже могут заказать тестовые комплекты для апгрейда до "Trinity Enhanced" (PS5 Pro Enhanced), и Sony ожидает, что игры, проходящие сертификацию в августе 2024 года, будут совместимы с PS5 Pro. Выход консоли запланирован на праздничный период 2024 года.