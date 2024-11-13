Больше, чем просто небоскребы! 5 фантастически высоких зданий планеты

Небоскребы сегодня не только поражают своими размерами, но и демонстрируют инновационные технологии и архитектурные решения, помогающие противостоять ветровым нагрузкам, землетрясениям и другим природным факторам. Какие у них есть особенности, а также вызовы, с которыми сталкиваются инженеры при строительстве таких сооружений?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых высоких постройках мира, которые не только выглядят уникально, но и стали символами современных достижений в архитектуре и инженерии.

Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ

Бурдж-Халифа, высотой 828 метров, является самым высоким зданием в мире. Ее конструкция состоит из трех секций, образующих Y-образное основание, обеспечивающее устойчивость к сильным ветрам пустыни.

Строительство этой башни потребовало использования специального состава бетона, способного выдерживать высокие температуры и суровые климатические условия. Чтобы избежать перегрузки, башня оснащена несколькими системами демпфирования, поглощающими колебания от ветра.

Еще одна особенность - энергоэффективные решения, такие как стеклянные панели с покрытием, отражающим солнечные лучи. Внутреннее оборудование включает в себя современные системы вентиляции и кондиционирования, обеспечивающие комфорт в каждой части здания.

Бурдж-Халифа (фото: Википедия)

Мердека 118, Куала-Лумпур, Малайзия

Завершенный в 2022 году, небоскреб Мердека 118 достигает 678,9 метра и является вторым по высоте зданием в мире. Уникальная структура с восьмиугольным основанием помогает лучше распределять вес, а ее аэродинамический дизайн уменьшает нагрузку ветра.

Одна из особенностей здания - фасад, покрытый геометрическими панелями, создающими эффект кристаллического отражения. Среди трудностей, с которыми столкнулись инженеры, потребность в защите от сильных дождей и высокой влажности, характерных для этого региона.

Помимо офисных и жилых площадей Мердека 118 имеет открытую платформу для обзора, обеспечивающую невероятный панорамный вид на город. Применяемые технологии энергоэффективности делают его экологически дружественным объектом.

Мердека 118 (фото: Википедия)

Шанхайская башня, Шанхай, Китай

Шанхайская башня, высотой 632 метра, является самым высоким небоскребом в Китае и третьим по высоте зданием в мире. Ее характерная спиралевидная форма не только придает зданию уникальный вид, но и помогает уменьшить сопротивление ветру на 24%.

Башня спроектирована так, чтобы выдерживать землетрясения, что особенно важно в сейсмически активных зонах Китая. Шанхайская башня является примером "зеленого" строительства - она использует дождевую воду для охлаждения и оснащена высокоэффективными системами энергосбережения.

В здании расположен один из самых быстрых в мире лифтов, поднимающийся на скорости 20,5 м/с. Внутреннее пространство разделено на девять зон, каждая из которых имеет свое "небо" - атриумы, наполненные естественным светом и зелеными насаждениями.

Шанхайская башня (фото: Википедия)

Абрадж аль-Бейт, Мекка, Саудовская Аравия.

Абрадж аль-Бейт, также известный как Башня часов, является самым высоким зданием в Саудовской Аравии, которое поднимается на 601 метр. Ее наиболее заметной особенностью являются огромные часы, размещенные на верхушке башни, которые видны на расстоянии до 25 километров.

Строительство этого сооружения требовало значительных инженерных усилий для обеспечения устойчивости на почве, близкой к пустынной. Башня часов имеет сложную систему контроля температуры, что обеспечивает комфорт внутри даже в наиболее жаркие периоды.

Она также включает пространства для проживания, гостиничные номера и торговые центры, что делает ее одним из самых больших комплексов в мире. Инженеры решали проблему защиты здания от песчаных бурь, типичных для региона.

Абрадж аль-Бейтт (фото: Википедия)

Лотте Уорлд Тауэр, Сеул, Южная Корея

Лотте Уорлд Тауэр, высотой 555 метров, является самым высоким зданием в Южной Корее. Ее строительство заняло почти 13 лет, а инженеры применили уникальные технологии, чтобы обеспечить устойчивость конструкции к землетрясениям и сильным ветрам, характерным для региона.

Одной из особенностей здания является его стеклянный фасад, который обеспечивает естественное освещение и снижает энергопотребление. На верхних этажах расположена одна из самых высоких смотровых платформ в мире с панорамным видом на Сеул.

Для внутреннего пространства используются материалы, отвечающие современным экологическим стандартам, а также системы обновления энергии. Кроме офисных и жилых помещений здесь расположены гостиница, торговый центр и развлекательные зоны.

Лотте Уорлд Тауэр (фото: Википедия)