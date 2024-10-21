Оксана Билозир о бронировании артистов: "Как талантливый пианист или скрипач может идти воевать?"

Народная артистка Украины планирует заняться этим вопросом, так как всерьез обеспокоена ситуацией в стране относительно мобилизации людей творчества.

"Я вообще честно скажу, хочу поднять ассоциацию творческих работников. Я не знаю, есть такие или нет, когда-то такое было. Ее необходимо создать и ставить на бронь артистов. Иначе не может быть, кто-то должен творить, обеспечивать жизнь", - подчеркнула Билозир.

Она считает, что действительно талантливые люди должны оставаться в тылу, а не идти на фронт.

Певица сейчас (фото из архива Оксаны Билозир)

"Как талантливый пианист или талантливый скрипач должен идти воевать? А кто будет детей потом воспитывать? Кто их будет учить в школе музыке? Кто будет для нас психологическую разгрузку делать?" - отметила певица.

Также знаменитость уверена, что нужно бронировать художников.

"Конечно, нужно бронировать художников, которые действительно творят культуру, особенно украинский национальный контент. Их нужно защитить. Ибо ради чего мы воюем? Чтобы выхолостить Украину?" - риторически спросила артистка.

Билозир отметила, что хочет создать по каждому региону перечень творческих людей, которые должны работать на победу.

"Это идеология, это наше будущее. Это наше мировоззрение", - подытожила Билозир.

Народная артистка Украины (фото из архива Оксаны Билозир)

Что известно про Оксану Билозир

Билозир - известная украинская певица,выступает на сцене с 1977 года. Ее песни "Горобина ніч", "Святкова", "Батьківська пісня" и многие другие широко известны в Украине и за ее пределами.

Помимо этого, была народным депутатом Украины IV, V, VI, VIII созывов, а также министром культуры и искусств Украины и министром культуры и туризма Украины.

Оксана Билозир (фото из архива Оксаны Билозир)