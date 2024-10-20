Билозир - о Ротару и ее позиции по войне: "Трактовать ее поступки не стоит"

Билозир высказалась о Ротару

По мнению певицы, сейчас не стоит забывать, что София Михайловна прославилась именно украинскими песнями, а не треками на русском языке. К тому же Билозир напомнила, как сильно Ротару повлияла на нашу культуру.

Говоря о том, что сейчас некоторые пользователи требуют, чтобы певица четко выразила позицию, назвала Путина агрессором и осудила поступки всей РФ, Оксана Владимировна отметила, что артистка заслуживает уважения.

Билозир сделала заявление о Ротару (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

"Она стала звездой не тогда, когда российские песни пела. Она стала звездой, когда пела украинские песни. И это ее огромная заслуга на сегодня, потому что она была фундаментом, опорой, на которую можно было опираться. Поэтому сейчас трактовать ее поступки не стоит", - заявила Билозир.

"Во-первых, она уже очень уважаемая, имеет право на свою позицию. Мы должны отдавать ей уважение за это, и не требовать сегодня от нее еще что-то, потому что свою позицию она вложила в свое творчество, и в развитие украинской культуры, в том числе", - добавила она.

Какова позиция Ротару по поводу войны (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Где сейчас София Ротару

После 24 февраля 2022, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, певица не сразу вышла на связь с подписчиками. На своей странице в Instagram она высказалась обо всем этом 28 февраля.

Первый пост Ротару о войне (скриншот)

Затем она изредка публиковала Stories, в которых либо показывала последствия ракетных ударов, либо приветствовала украинцев с праздниками. А в августе 2022 года Ротару рассказала, что приехала в "место силы" - Маршинцы, где она родилась. Звезда писала, что она не привыкла помогать публично, но сделала исключение и разместила сбор для помощи семьям украинских военных.

Ротару о полномасштабной войне (скриншот)

На этом ее страница "замерла". Ротару до сих пор публикует Stories, но очень редко. Новых постов она не делает.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

На фоне этого известный композитор предположил, почему Ротару избегает разговоров о войне в Украине. А народный артист Украины Павел Дворский отметил, что певица сама обо всем расскажет, когда придет время.