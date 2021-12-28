Потрібен новий спосіб ведення бізнесу: Білл Гейтс розповів, як уникнути кліматичної катастрофи

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розповів, як людству уникнути кліматичної катастрофи. За його словами, для цього потрібно змінити спосіб ведення бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Білла Гейтса для журналу Wired .

Як пояснив Гейтс, для того, щоб уникнути катастрофічних змін клімату, вже зараз потрібно перейти на нові способи вирощування їжі, виготовлення речей, пересування, виробництва електроенергії, опалення та охолодження будівель. Все це потрібно робити без викидів парникових газів.

"Світу зараз потрібна нова, "чиста" промислова революція, щоб ми могли досягти нульового рівня викидів до 2050 року. Це амбітна мета, але вона досяжна ", - зазначив він у статті.

Гейтс зазначив, що у 2022 році мають відбутися три речі, які прискорять перехід до чистої економіки.

Перша - боротьба зі змінами клімату залишиться головним пріоритетом людства.

- боротьба зі змінами клімату залишиться головним пріоритетом людства. Друга - топ-компанії та політичні лідери по всьому світу займуться конкретними планами для ліквідації викидів;

- топ-компанії та політичні лідери по всьому світу займуться конкретними планами для ліквідації викидів; Третя - інвестори почнуть вкладатися в "чисті" продукти та технології, а уряди та приватний сектор створять можливості для побудови "чистого" ринку.