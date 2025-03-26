Белки или углеводы? Вот с чего лучше всего начинать свой день

Завтрак задает тон всему дню, но что лучше выбрать утром - белки или углеводы? Одни говорят, что белковая пища заряжает энергией и способствует насыщению, другие считают, что углеводы помогают быстрее "запустить" организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Преимущества белка утром

И белки, и углеводы являются важными макроэлементами и обеспечивают большое количество преимуществ, но часто ведутся дискуссии о том, что лучше всего есть в начале дня.

Человек должен стремиться равномерно распределить ежедневное потребление белка в течение дня. В зависимости от ваших личных потребностей, для начала лучше потреблять 20-30 граммов белка на завтрак.

Исследования показывают, что утро является оптимальным временем, чтобы получить белок для максимального увеличения мышц, поддержания подвижности и силы.

Белок выполняет много функций в организме, включая производство ферментов, поддержку пищеварения, а также строительство и восстановление мышц.

Завтрак с высоким содержанием белка может дольше поддерживать чувство сытости и бодрости, поэтому вы можете дотягивать до обеда, не испытывая голода между приемами пищи.

Он также поддерживает контроль уровня сахара в крови. В отличие от углеводов, белок обычно не влияет на уровень сахара в крови.

Диеты с высоким содержанием белка могут помочь поддерживать контроль веса, улучшая насыщение (чувство сытости).

Стоит ли есть утром углеводы

Сложные углеводы поступают из цельной, необработанной растительной пищи. Они обеспечивают большое количество полезных растительных питательных веществ для удовлетворения различных потребностей организма.

Для сравнения, простые углеводы, такие как белый хлеб и рафинированные хлопья, обычно не имеют питательных веществ и быстро превращаются в сахар в организме, увеличивая вероятность скачков сахара в крови.

Потребление сложных углеводов утром питает мозг и тело основным источником энергии (глюкоза) и обеспечивает полезные пищевые волокна. Пищевые волокна важны для максимального здоровья кишечника и регулярного опорожнения.

Завтрак с умеренным или высоким содержанием углеводов может быть полезным, если вы планируете заниматься спортом по утрам. Вашему телу нужна энергия, полученная из глюкозы, чтобы поддерживать себя во время физических нагрузок.

Помимо поддержки потребностей в физической активности, некоторые преимущества потребления углеводов на завтрак включают:

улучшенная регуляция стресса

улучшенное настроение

ускоренный метаболизм

улучшение пищеварения

Что лучше выбрать

Важно понимать, что идеальный завтрак должен быть сбалансированным, поэтому выбор между белками или углеводами зависит от ваших целей и образа жизни.

Завтрак с высоким содержанием белка, как правило, является оптимальным, чтобы поддержать вас в течение утра, стабилизировать уровень сахара в крови и максимально увеличить целостность мышц. Ваше тело также может более эффективно использовать углеводы в начале дня, что может помочь уменьшить тягу и способствовать лучшему контролю веса.

Для сбалансированного начала дня сосредоточьтесь на получении примерно 30 граммов белка на завтрак и добавьте немного богатых клетчаткой углеводов.

Вас может заинтересовать