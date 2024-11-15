С белым флагом шла домой: история жительницы Киевской области в спецпроекте музея "Голоса Мирных"

В ноябре Украина пересекает тысячу дней после начала полномасштабного вторжения. К этой дате Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова создал спецпроект "1000 дней. Тысячи историй". В нем – 20 знаковых вех полномасштабного вторжения. Знакомим вас с героями этого проекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу музея.

Алена Варлан – о своей горящей весне. Ее история – одна из тысяч. Больше историй здесь.

Война застала Алену на работе. Женщина работала в птичнике в Макарове Киевской области, в 22 километрах от дома, который находится в селе Озерщина. Там ждали ее дети и трехлетняя внучка.

Возвращаться можно было только пешком. Но везде ведутся бои, идти крайне опасно. Военные дали ей белое знамя и приказали не выпускать его из рук.

"Да, с белым флагом, я шла сквозь дым и смерть. Всюду последствия боев – расстрелянные автомобили, сгоревший танк, все пылает. Было очень страшно, но я шла домой", - рассказывает женщина.

Алена и несколько ее односельчан добрались до Королевки. Дальше украинские военные не пускали: слишком рискованно. Женщина была расстроена, не знала, жива ли ее семья. Вдруг произошло маленькое чудо: неожиданно получила известие о родных.

"Молодой паренек, танкист, попал в Озерщину после боя. Постучал к нам в дверь. Мой муж приютил его, накормил, переправил в Королевку. Он и рассказал, что все мои живы и здоровы", - говорит Алена.

Затем с помощью волонтеров женщина добралась домой.

"Мы обнимались и плакали, потому что мои думали, что меня нет в живых. Хотелось бы знать, что с этим парнем, только имя его известно - Василий. Пусть с ним все будет хорошо!", - добавляет женщина.

История Алены из первых уст здесь.

Музей "Голоса Мирных" собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является самым большим архивом в мире и источником правды о войне. Музей уже насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми рассказами.

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