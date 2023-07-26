В сторону Земли летит огромный астероид из группы Аполлоны: размером с авиалайнер

Что это за астероид

Космическое тело 2018 BG5 первые было замечено около 5 лет назад. Размеры этого астероида - 55 метров, что сравнимо со средним размером пассажирского авиалайнера.

Этот астероид относится к группе Аполлоны, группе космических тел, которые часто приближаются на максимальное расстояние к Земле. Большинство астероидов из этой группы считаются потенциально опасными, так как у них очень большие размеры, скорость и они часто подлетают очень близко к нашей планете.

Они названы в честь огромного астероида Аполлон 1862 года, который открыл немецкий астроном Карл Рейнмут.

Когда этот астероид приблизится к Земле

По данным наблюдателей, астероид 2018 BG5 пролетит на максимальном расстоянии от Земли в четверг, 27 июля. Его скорость составляет 30 тысяч км/в час. Максимально близкое расстояние - 4,1 млн км.

Опасен ли этот астероид

Размеры этого астероида пугают, так как у него 56 метров в ширину. Но в NASA подчеркивают, что угрозу для жителей Земли составляют астероиды, у которых размеры значительно больше - от нескольких километров.

Но даже такой небольшой астероид может нанести ущерб - разрушения зданий и ранения людям.

Все астероиды, которые находятся в пределах примерно 200 млн км от Земли, называются околоземными, а если они приближаются к нашей планете на расстояние ближе 7,8 млн км, то им дают статус потенциально опасных, поскольку они могут угрожать Земле.