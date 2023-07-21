Венгрия против создания фонда поддержки армии Украины на 20 млрд евро, - Politico

Венгрия выступила против предложения Евросоюза создать долгосрочный фонд в объеме до 20 млрд евро для поддержки армии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В четверг министры иностранных дел стран ЕС встретились в Брюсселе и впервые обсудили предложение о выделении минимум 5 млрд евро в год в течение следующих четырех лет, чтобы помочь покрыть расходы стран ЕС на покупку и передачу оружия для Украины и подготовку украинских военных.

Но во время встречи Венгрия, которая утверждала, что Украина должна прекратить боевые действия, заявила, что будет возражать против создания фонда, пока Украина не исключит противоречивый венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет предоставлять больше денег для так называемого Европейского фонда мира, используемого Брюсселем для субсидирования поставок оружия в Украину.

"Мы не можем вести переговоры о новых финансовых обязательствах по ЕФМ, пока не будет решен вопрос по OTP", - заявил Сийярто в четверг.

Отметим, что ЕС выделил около 4 млрд евро на фонд с момента вторжения России в Украину. Но чиновники хотят создать более стабильный источник денег во избежание необходимости постоянно вести сложные разговоры о пополнении казны.

Добавим, что попытка создать многолетний фонд является частью более широких усилий Запада, направленных на то, чтобы предоставить Украине более постоянные гарантии безопасности.

Фонд поддержки ВСУ

Ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что ЕС рассматривает возможность создания специального фонда для поддержки украинской армии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также подтвердил, что в течение следующих четырех лет блок будет выделять до 5 млрд евро в год на оборонные нужды Украины через "специальную секцию" в рамках Европейского фонда мира.

При этом Bloomberg сообщало, что помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

Что не так с OTP Bank

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в международный список спонсоров войны.

Такое решение объяснили тем, что крупнейший венгерский банк продолжил свою деятельность в России, невзирая на полномасштабное вторжение российских войск в Украину, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Компанию внесли в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском. Она используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

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