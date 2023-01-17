Бегала за украинкой, чтобы сделать фото: президент "Мисс Украина Вселенная" рассказала о поведении россиянки

Как на конкурсе вела себя россиянка

От России на "Мисс Вселенную" уехала Анна Линникова. Ее участие было очень циничным на фоне трагедии в Днепре. Примечательно, что Анна Филимонова и Виктория Апанасенко были до последнего уверены, что россиянки на конкурсе не будет.

"В моей голове было такое понимание: если Америка так мощно помогает Украине, а конкурс "Мисс Вселенная" американский - этого просто не может произойти. Но когда россияне дали визу на 3 года, мои иллюзии испарились. Между прочим, нам визу дали только на год", - рассказала президент.

Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова (фото: instagram.com/anna.filimonova__)

Кроме того, во время конкурса стал еще один неприятный инцидент: на общем фото девушек россиянку поставили рядом с украинкой.

"Мисс Россию" поставили недалеко от Вики, и она попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами, чтобы не находиться рядом с россиянкой на фото. Это сняли фаны и выставили в сеть. Реакция людей - некоторые фаны считали, что наша участница не толерантна. Это говорит о том, что в общей картине мира до сих пор нет понимания, что Россия - это тотальное зло", - возмутилась Анна Филимонова.

К тому же представитель России все время пыталась сделать как можно больше фото с участницами из других стран. Очевидно, чтобы продемонстрировать дружеские отношения России с миром.

"Мисс Россия" вела себя на конкурсе традиционно, как и весь русский народ - изображала жертву буллинга, пыталась сделать больше фото с участницами. Ей многие отказывали, но она жаловалась. Несколько раз с ее стороны были попытки сделать общую фотографию с Викой. Якобы этого хотела ее директор", - рассказывает директор.

Итоги конкурса

Виктория Апанасенко не прошла в финал "Мисс Вселенная". Она получила вознаграждение Spirit of Carnival Award. Ее дают тем участникам, кто демонстрирует важные жизненные ценности и стойкость духа.

Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Вдобавок украинка поразила выходом в наряде "Воин света", который символизирует борьбу Украины за свободу и независимость.