Бегала за украинкой, чтобы сделать фото: президент "Мисс Украина Вселенная" рассказала о поведении россиянки

14 января состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная 2022". Еще задолго до начала мировое сообщество требовало не допускать к участию представительницу России. Но, несмотря на это, организаторы решили не дисквалифицировать ее. А зря, ведь поведение россиянки на конкурсе было явно не из лучших.
Об этом рассказала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова в комментарии изданию Таблоид.
От России на "Мисс Вселенную" уехала Анна Линникова. Ее участие было очень циничным на фоне трагедии в Днепре. Примечательно, что Анна Филимонова и Виктория Апанасенко были до последнего уверены, что россиянки на конкурсе не будет.
"В моей голове было такое понимание: если Америка так мощно помогает Украине, а конкурс "Мисс Вселенная" американский - этого просто не может произойти. Но когда россияне дали визу на 3 года, мои иллюзии испарились. Между прочим, нам визу дали только на год", - рассказала президент.
Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова (фото: instagram.com/anna.filimonova__)
Кроме того, во время конкурса стал еще один неприятный инцидент: на общем фото девушек россиянку поставили рядом с украинкой.
"Мисс Россию" поставили недалеко от Вики, и она попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами, чтобы не находиться рядом с россиянкой на фото. Это сняли фаны и выставили в сеть. Реакция людей - некоторые фаны считали, что наша участница не толерантна. Это говорит о том, что в общей картине мира до сих пор нет понимания, что Россия - это тотальное зло", - возмутилась Анна Филимонова.
К тому же представитель России все время пыталась сделать как можно больше фото с участницами из других стран. Очевидно, чтобы продемонстрировать дружеские отношения России с миром.
"Мисс Россия" вела себя на конкурсе традиционно, как и весь русский народ - изображала жертву буллинга, пыталась сделать больше фото с участницами. Ей многие отказывали, но она жаловалась. Несколько раз с ее стороны были попытки сделать общую фотографию с Викой. Якобы этого хотела ее директор", - рассказывает директор.
Виктория Апанасенко не прошла в финал "Мисс Вселенная". Она получила вознаграждение Spirit of Carnival Award. Ее дают тем участникам, кто демонстрирует важные жизненные ценности и стойкость духа.
Фото: instagram.com/crystal.viktoria
Вдобавок украинка поразила выходом в наряде "Воин света", который символизирует борьбу Украины за свободу и независимость.
Раньше мы подробно рассказывали о создании костюма Виктории.
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