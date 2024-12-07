Не бег и велосипед. Тренер назвала лучшее упражнение для сжигания калорий

Какое упражнение лучше для похудения

Эксперт уверена, что ходьба может быть самым эффективным способом сбросить лишние килограммы.

Ходьба – это легкое упражнение, которое не заставит вас чувствовать себя переутомленным в спортзале, потеть, потому что вы не знаете, что делать.

"Какое упражнение сжигает больше калорий для потери жира. Это не бег, это не езда на велосипеде, это не кардиотренировка HIIT и не тренировка пресса. Это обычная ходьба", - сказала тренер.

Почему ходьба помогает худеть?

Сжигание калорий

Ходьба способствует расходу энергии. К примеру, за 30 минут быстрой ходьбы можно сжечь от 150 до 250 калорий в зависимости от веса тела и темпа. При регулярной ходьбе создается дефицит калорий, являющийся ключевым фактором для похудения.

Улучшение метаболизма

Ходьба активизирует обмен веществ, что помогает организму более эффективно сжигать калории даже в покое.

Снижение стресса

Регулярная ходьба способствует понижению уровня кортизола (гормона стресса), который может провоцировать скопление жира, в особенности в области животика.

Поддержка мышечного тонуса

Ходьба вовлекает в работу основные группы мышц, особенно ног, ягодиц и живота. Чем лучше развиты мышцы, тем больше энергии они тратят даже в покое.

Доступность и легкость

Ходьба не нуждается в специальном снаряжении или сложном планировании. Вы можете начать в любой момент: прогулка в парке, подъем по лестнице вместо лифта или активный поход в выходные.