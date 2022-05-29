"Бідон водки!" Поворознюк вигукнув 136 матів в ефірі фіналу Ліги чемпіонів

Разом з Романом Бебехом Григорович емоційно реагував на гру, в якій "Реал" вирвав перемогу з рахунком 1:0.

Поворознюк вболівав за Реал, і в цей час згадував, як і з ким спорив то на бідон водки, то на машину пива.

"Бл* буду, бідон водки", - емоційно вигукував Олександр Григорович.

Дивіться на відео нижче, як це було. Але спершу візьміть навушники, аби діти не почули.