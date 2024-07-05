"Беда": у победительницы "СуперМамы" сгорел дом (фото)

С чего все началось

Так, 4 июля ГСЧС Киевской области сообщила, что в Бучанском районе произошел пожар. При этом речь шла о том, что в доме, который охватил огонь, погибла женщина и пострадал ее муж.

"По прибытию спасателей установлено, что горит частный дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили пострадавшего мужчину 1990 года рождения и тело женщины без признаков жизни", - говорилось в сообщении.

А на фото, которые разместили ГСЧС, можно было увидеть дом, где произошел пожар.

Выгоревший в результате пожара дом (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

Пользователи сети заметили, что кадры с места инцидента им кое-что напомнили. Дело в том, что на фото изображен дом, который очень похож на тот, в котором со своей семьей живет Квитко.

Дом блгерши (скриншот)

И на фоне этого начали возникать слухи о вероятной гибели женщины. Тревожные мысли пользователей были усилены еще и тем, что сама Квитко не выходила в соцсети и не объясняла, что произошло.

Чем все закончилось

Уже позже в комментариях под сообщениями, в которых Telegram-каналы распространяли ложную информацию о смерти Квитко, появилось больше информации.

"Сына там не было. Татьяна и ее муж живы, только супруг получил ожоги", - говорилось в комментариях.

Комментарий о Квитко (скриншот)

И уже скоро сама Татьяна вышла в Stories. Она не стала раскрывать детали инцидента. Впрочем, блоггрша дала понять, что все сообщения о ее "гибели" фейковые.

"У нас беда. Но я жива", - написала Квитко.

Квитко вышла на связь после пожара (скриншот)

Чем известна Татьяна Квитко

Блогерша принимала участие в шоу "СуперМама" и одержала победу. Татьяна позиционировала себя как мама "за чистоту и порядок". Квитко любит организацию пространства, что помогло ей стать блогером.

Она активно ведет соцсети и рассказывает о лайфхаках для хозяек. Квитко делится советами и показывает, как поддерживать чистоту дома и красиво хранить вещи.