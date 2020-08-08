Безробіття в Україні 2020: що буде далі, невтішний прогноз експертів

Безробіття в Україні 2020 (фото: РБК-Україна)

Економісти вважають, що ситуація з безробіттям продовжить погіршуватися

Рівень безробіття визначається процентним відношенням кількості безробітних до загальної чисельності економічно активного населення в певний період. І за прогнозами економістів, безробітних в Україні до кінця року стане значно більше, передає ТСН.

В НБУ прогнозують рівень безробіття близько 10 відсотків. І це в кращому випадку. Надалі ця цифра може подвоїтися, тому що мова йде про пряме та приховане безробіття.

Пряме - це коли працівника звільняють з вмістом всіх юридичних процедур, а от приховане передбачає те, що працівників просять взяти неоплачувану відпустку.

Інколи приховане безробіття означає, що працівник дає згоду на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, оскільки не може знайти іншу роботу з повною зайнятістю.

Діючі сьогодні державні програми з підтримки зайнятості не в змозі знизити темпи росту безробіття. Жінки і молоді люди - категорії зайнятих, які більше за інших постраждають від коронакризиса.

Кількість відпрацьованих людино-годин у перші три місяці пандемії COVID-19 скоротилося в десять разів у порівнянні з першими трьома місяцями фінансової кризи дванадцятирічної давності.

Через пандемію коронавірусу багато підприємств були змушені на невизначений час припинити роботу. Ніхто точно не може сказати скільки триватиме коронакризис та які будуть наслідки.

Нагадаємо, що українцям розповіли, коли і як з'явиться колективний імунітет до COVID-19.