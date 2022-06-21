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Чи безпечно надавати застосункам доступ на смартфоні та чим це може загрожувати

Чи можна надавати застосункам доступ на смартфоні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Українцям радять звертати увагу на те, які дозволи на доступ до даних вони надають при встановленні різних додатків ​​

Держспецзв’язку ​опублікувало поради про те, як уберегтися від ​загроз​​ у кіберпросторі​.​

Зокрема, така помилка може призвести до витоку персональних даних користувача.

При цьому запит на дозвіл має відповідати функціоналу програми.

"Наприклад, застосунок із географічними картами може попросити дозволу до даних геолокації. А от якщо програма просить ще й доступи до галереї, контактів, право вносити зміни на смартфоні тощо, це вже має викликати підозру", - пояснюють фахівці.

Також значення має​ кількість запитуваних дозволів: шкідливі програми часто надсилають запит на отримання великої кількості дозволів. Це дозволяє їм збирати багато особистої інформації про користувача.

Щоб перевірити дозволи застосунків на Android, необхідно:

  • Зайдіть у Налаштування смартфона;
  • Оберіть та відкрийте необхідну програму;
  • Натисніть - Дозволи додатків: тут є перелік, які доступи дозволено, а які заборонено;
  • За потреби внесіть зміни;
  • У цьому ж розділі можна налаштувати функцію автоматичного відкликання дозволів, якщо додаток не використовується протягом тривалого часу.

Окрім, щоб перевірити дозволи на iOS можна у розділах меню "Параметри" - "Приватність".

Раніше ми повідомляли, чи можуть повістку про мобілізацію вручити телефоном.

Також ми писали, як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити.

Окрім того, чому варто вимикати мобільний інтернет.

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