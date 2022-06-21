Чи безпечно надавати застосункам доступ на смартфоні та чим це може загрожувати

Українцям радять звертати увагу на те, які дозволи на доступ до даних вони надають при встановленні різних додатків
Держспецзв’язку опублікувало поради про те, як уберегтися від загроз у кіберпросторі.
Зокрема, така помилка може призвести до витоку персональних даних користувача.
При цьому запит на дозвіл має відповідати функціоналу програми.
"Наприклад, застосунок із географічними картами може попросити дозволу до даних геолокації. А от якщо програма просить ще й доступи до галереї, контактів, право вносити зміни на смартфоні тощо, це вже має викликати підозру", - пояснюють фахівці.
Також значення має кількість запитуваних дозволів: шкідливі програми часто надсилають запит на отримання великої кількості дозволів. Це дозволяє їм збирати багато особистої інформації про користувача.
Окрім, щоб перевірити дозволи на iOS можна у розділах меню "Параметри" - "Приватність".
Раніше ми повідомляли, чи можуть повістку про мобілізацію вручити телефоном.
Також ми писали, як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити.
Окрім того, чому варто вимикати мобільний інтернет.