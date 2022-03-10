Чернігів через обстріли окупанта залишився без опалення і газу

В ніч на 10 березня російсько-окупаційні війська обстріляли місто Чернігів. Внаслідок чого місцеві жителі залишилися без опалення і газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса під час відеозвернення.

"Окупанти цілеспрямовано б'ють по нашій інфраструктурі. Чернігів залишився без газу і опалення. Сподіваюся, що ненадовго. Наші комунальники вже працюють над відновленням мереж", - розповів Чаус.

Своєю чергою він звернувся до окупантів, заявивши, "ви зробили нам холодно. Приходьте сюди. Ми палитимемо багаття на ваших кістках".

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