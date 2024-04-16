"Безграничного счастья и денег мешок": у кого день ангела 16 апреля и как красиво поздравить с именинами

День ангела - праздник, о котором почти никто не помнит. Но если вы напомните имениннику об этой дате трогательными поздравлениями, он точно приятно удивится.
У кого день ангела 16 апреля, а также как поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Day Today, сайты "Закарпаттячко", "Радіо Трек".
Поздравьте с праздником людей со следующими именами: Леонид, Ирина, Галина, Иван.
"В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
"Поздравляем с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом с тобой в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться" .
"Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!".
Напомним, недавно мы рассказывали, что запрещено делать на Великий пост.
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