Безмежно щасливі: в Київ прилетіли іноземці за дітьми, народженими для них українками

Немовля (ілюстративне фото: freepik.com)

Іноземці можуть "застрягти" в Україні з дітьми на місяці - на їх батьківщині закриті кордони через карантин

В Україну прибули 11 пар з Аргентини за немовлятами, народженими методом сурогатного материнства. Біологічні батьки зараз повинні пройти 2 тижні обов'язкової обсервації, й лише після цього зможуть забрати дітей.

Але ось із поверненням на батьківщину для іноземців можуть виникнути серйозні труднощі, бо Аргентина через карантин закрила кордони до вересня. Про це передає "Радіо Свобода".

Аргентинці отримали від МЗС України дозвіл на в'їзд до країни, і вночі 30 травня прилетіли до Києва чартерним рейсом.

Як розповіли журналістам Андреа і Фернандо Монтеро з Буенос-Айреса, свого двомісячного сина в Україні вони назвали Ігнасіо. Хлопчика бачили тільки на фото та відео.

Пара зважилася на сурогатне материнство в Україні через те, що в Аргентині дуже повільне просування черги.

Взяли кредит на кілька років, щоб оплатити клініки.

"Ми їдемо назустріч мрії усього нашого життя. Це дуже важко, ми дуже втомлені, але безмежно щасливі, що нарешті тут. Ми дякуємо українському уряду, посольству Аргентини та тій неймовірній жінці, що подарувала нам сина", - сказала Андреа Монтеро.

Малюку в Україні оформлять дитячий паспорт. Після цього сім'я буде пробувати повернутися на батьківщину.

"Аргентина закрила кордони до вересня, і якщо нам не дозволять в'їзд до цього часу, ми собі навіть не уявляємо, як житимемо в чужій країні з немовлям упродовж 4 місяців", - поділилася переживаннями Андреа.

Нагадаємо, що наприкінці квітня спалахнув гучний скандал через те, що в столичному готелі "Венеція" перебувають близько 50 немовлят, народжених для іноземців від сурогатних матерів. Дітей не могли забрати біологічні батьки, бо кордони були закриті через карантин в Україні.

Пізніше власник клініки сурогатного материнства зізнався, що скандальний відеоролик про ситуацію в готелі знімали спеціально для того, щоб в умовах карантину іноземцям дозволили потрапити в країну і забрати дітей.

Нещодавно стало відомо, що у київському готелі народжених для іноземців дітей стало ще більше - вже 70 малюків.

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Автор: Володимир Костирін