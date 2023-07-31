Бессмысленные ежедневные привычки, которые лишают нас сил: у вас они тоже есть

Просмотр эмоциональных шоу и передач

Шоу, где вам приходится сопереживать героям, приводят к эмоциональному истощению. Люди, которые запоем смотрят такие передачи, примеряют на себя эмоции участников. С одной стороны, это не совсем плохо, так как человек начинает по-другому воспринимать мир, открывать новые грани эмпатии.

Но в переизбытке такие интенсивные эмоции приводят к перевозбуждению и особого значения не имеет какие эмоции переживать - положительные или отрицательные. Будьте внимательнее к тому, что вы смотрите и фиксируйте свои ощущения. Если вы с трудом успокаиваетесь после просмотра, то сократите время у экрана и перенесите такие сеансы на выходной день.

Захламленный стол

Стопки бумаг, немытая чашка, валяются ручки и карандаши, бумажки от конфет - все это пожирает вашу энергию. Вы чаще отвлекаетесь, хуже концентрируетесь на задачах, не можете найти нужные вещи и раздражаетесь. Выполнение основных задач начинает занимать больше времени и требует все больше сил.

Психологи советуют выделять ежедневно 10-15 минут и под спокойную музыку наводить на столе порядок. Это позволит создать позитивную модель поведения.

Жизнь по графику

Планирование и распорядок дня имеет большое значение в жизни человека. Но тут есть большая опасность - со временем вы стараетесь спланировать чересчур наперед и абсолютно все, что заставляет вас жить только будущим, а не настоящим. Жизнь в графике снижает мотивацию и умственно истощает.

Поэтому стоит планировать только важные рабочие и обязательные дела. И ежедневно оставлять место для спонтанности и свободного времени без обязательств.

"Если у вас есть время, чтобы заниматься хобби или вообще ничего не делать, это даст вам ощущение свободы и контроля над собой", - подчеркивает Липпе.

Много вкладок в браузере

25 открытых страниц перегружает не только ваш компьютер, но и ваш мозг. Переключение между вкладками создает ошибочное впечатление, что вы выполняете большой объем работы. Но на самом деле хаотичные метания просто вас утомляют.

Психологи объясняют, что любую вкладку можно сохранить или же закрыть, если это не касается вашей работы прямо сейчас. И это в прямом смысле может спасти ваш мозг.

Сразу отвечаете на звонки

Разговоры по телефону являются необходимой обязанностью в современном мире - как по работе, так и в личной жизни. Но такие разговоры очень быстро утомляют, и ваша нервная система должна не только быстро переключиться на то, что вы делали перед звонком, но и еще восстановиться. А на полную концентрацию у человека уходит в среднем 20 минут.

Если вы заняты важной работой, то хорошо подумайте прежде чем ответить на звонок. Помните, что это лишит вас концентрации. С членами семьи, друзьями договоритесь, чтобы они писали сообщение перед звонком и не беспокоили вас в рабочее время. Звонки могут быть только в случае форс-мажора.

Перескакиваете с одного дела на другое

Вы писали письмо по рабочему процессу, но тут пришло сообщение в мессенджер. После переписки вы начали записывать важный вопрос, чтобы не забыть, а потом вспомнили, что письмо все еще не дописано - и ваш мозг начинает закипать.

"В режиме многозадачности ваш мозг буквально работает "сверхурочно", думая одновременно, что вы сейчас делаете, а также, что вы так и не сделали. Чем чаще это происходит, тем больше энергии вам нужно, чтобы оставаться сосредоточенным", - объясняют психологи.

Настройте уведомления так, чтобы сообщения вас не отвлекали. Или же четко придерживаетесь правила - сначала доделать одно дело, потом переходить к следующему. Дописали письмо и отправили, потом открыли мессенджер.

Разрешаете накапливаться мелким делам

Ответить на письмо, поменять лампочку, записать собаку к ветеринару - наш мозг ежедневно перегружается от многозадачности. Важные дела мы стараемся сделать сразу, мелкие начинаем переносить "на потом", и они накапливаются, мы держим их в голове. А это отвлекает и истощает.

На каждую такую задачу уйдет не более 5 минут и сделать нужно ее сразу. Если сразу не получается - внесите в список дел и освободите место в голове. Отведите 30-60 минут раз в пару дней на такие мелкие задачи.

Чужие советы

Порой человек со стороны может более объективно увидеть вариант развития и решения задачи, которые вы уловить не можете, так как находитесь внутри ситуации. Но стоит каждый совет оценивать критически и примерять на себя, а не пользоваться бездумно.

Молодой маме советуют спать в то же время, когда спит малыш. Но мама не умеет засыпать по щелчку днем или же ей нужно заняться в это время домашними делами, поработать.

"Попытки следовать каждому совету тратят впустую время и энергию, а также провоцируют разочарование и обиду. Эти эмоции тоже истощают энергию", - подчеркивает доктор Липпе.

Длинные перерывы между приемами пищи

Тело получает энергию из продуктов, которые мы едим и поступление должно быть постоянным. Каждый макроэлемент - белок, углеводы и жиры, обеспечивает энергию, но углеводы являются основными и предпочтительным источником топлива для организма.

Из-за длинных перерывов запас энергии истощается, их хватает в среднем на 3-6 часов. А голодание запускает биологические и психологические механизмы, которые активируют желание есть. Это приводит к сильной тяге к углеводам, то есть к сладостям, сахару и другим продуктам с высоким содержанием углеводов.

Из-за большого количества углеводов уровень инсулина поднимается. Как только он достигает после еды пика, уровень сахара в крови начинает падать и такие скачки могут приводить к ощущению физического истощения.

Старайтесь делать паузы в приеме пищи не более 3-4 часов и избегайте продуктов с большим количеством "быстрых" углеводов. Отличный перекус - протеиновые батончики, орехи, бутерброд с арахисовым маслом.

Поверхностное дыхание

Дыхание считается бессознательной деятельностью, но люди склонны дышать неправильно в зависимости от ситуации. Например, при волнении или стрессе мы начинаем делать неглубокие вдохи.

"Поверхностное дыхание снижает количество кислорода, которое поглощает организм, и количество, которое может транспортироваться кровью к нашим органам и клеткам для оптимального функционирования. А еще это может запускать процессы в мозгу, которые усугубляют тревогу и вызывают усталость", - подчеркивают медики.

Если чувствуете себя напряженно, нервничаете или тревожитесь - сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы избавиться от поверхностного дыхания.

Лишний свет ночью

Воздействие света по ночам дает сигнал мозгу, что еще не время отдыхать. Это подавляет высвобождение мозгом мелатонина, гормона, способствующего сну. Это может нарушить цикл сна и бодрствования и привести к бессоннице, ухудшая качество сна и привести к усталости.

Например, вы часто засыпаете с включенным экраном телевизора или компьютера, а таймер на выключение не ставите. Поэтому экран может мерцать всю ночь, и вы встаете утром в разбитом состоянии.

Постарайтесь сделать так, чтобы в вашей спальне ночью не было никаких источников света - лампочек, экранов. Даже мерцание кнопки включения может повлиять на ваш сон.