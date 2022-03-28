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Марна валюта? Експерти розповіли, що буде з Біткоїном найближчим часом

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Понеділок 28 березня 2022 14:15
Марна валюта? Експерти розповіли, що буде з Біткоїном найближчим часом Що буде з Bitcoin у 2022 році (фото: Jordan Mansfield / Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Bitcoin сьогодні є найкращим індикатором ринку криптовалют, оскільки це найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, а решта ринку, як правило, слідує його тенденціям.

Що ж буде з Біткоїном уже цього року? Чи варто купувати або ж продавати зараз цю криптовалюту? Відповіді на ці питання дали експерти в коментарях журналу Time.

Що буде з Біткоїном в 2022 році?

У 2021-му ціна Біткоїна різко піднялася, а в листопаді того ж року встановила нову найвищу ціну за всю історію, перевищивши 68 тисяч доларів. Хоча ще влітку криптовалюта впала до менше ніж 30 тисяч.

Через це більшість експертів рекомендують тримати інвестиції в криптовалюті не більше, ніж 5% вашого портфеля.

Наскільки ж високо може піднятися Біткоїн найближчим часом?

Багато експертів стверджують, що питання лише в тому, коли курс Біткоїна досягне 100 тисяч доларів, а не якщо.

За словами автора книги "Інвестиції в криптовалюти для чайників" Кіани Даніал, минуле Біткоїна може дати певні підказки щодо того, чого від нього очікувати.

Так, з 2011 року відбулося чимало величезних стрибків, за якими слідував відкат вартості цієї криптовалюти.

"Я очікую від Біткоїна короткострокової волатильності і довгострокового зростання", - сказала експерт.

Що буде з криптовалютами загалом?

"Ми можемо лише припускати, яку цінність криптовалюта може мати для інвесторів у найближчі місяці та роки, але реальність така, що це все ще нова спекулятивна інвестиція, без великої історії. Що б не говорив будь-хто з експертів - ніхто насправді не знає, яке майбутнє чекає на криптовалюти", - пишуть журналісти.

Тому спеціалісти радять "інвестувати лише те, що ви готові втратити", і при цьому "дотримуватись більш звичайних інвестицій для довгострокового зростання багатства".

"Якби ви одного ранку прокинулися й виявили, що криптовалюта заборонена розвиненими країнами, і вона стала марною, ви б були в порядку?" - каже фінансовий експерт Фредерік Стенілд.

Тому аналітики наполегливо просять: ніколи не ставте криптоінвестиції вище будь-яких інших, зокрема, "не розраховуйте на Біткоїн у якості заощаджень на пенсію чи погашення боргів з високими відсотками".

Додамо, що станом на 28 березня вартість Біткоїна сягає трохи більше 47 тисяч доларів (або 1,4 мільйона гривень).

Нагадаємо, що корпорації, що пішли з ринку Росії, отримають в Україні спеціальну нагороду.

Також днями ми писали, що допомогу за програмою єПідтримка отримали вже понад півмільйона українців.

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Біткоін криптоіндустрія
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